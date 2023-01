"Stolz, jetzt Teil des FC Bayern zu sein": Wechsel von Yann Sommer ist fix

Der wochenlange Poker ist beendet: Wie der FC Bayern bekanntgibt, spielt Yann Sommer ab sofort beim Rekordmeister. Mönchengladbach hat bereits Ersatz.

Nach Wochen der zähen Verhandlungen vermeldet der FC Bayern einen Tag vor dem Start der Rückrunde Vollzug: Yann Sommer steht ab sofort beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag und soll dort den verletzten Kapitän und Stammtorhüter Manuel Neuer ersetzen. Der 34-Jährige hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Sommers ehemaliger Klub Borussia Mönchengladbach erhält eine Ablösesumme von acht Millionen Euro, die im Erfolgsfall auf über zehn Millionen Euro anwachsen kann.

Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, wird in der Pressemitteilung der Bayern wie folgt zitiert: "Yann Sommer ist eine wertvolle Verstärkung für uns, weil er international sehr erfahren ist und auch die Bundesliga bereits seit vielen Jahren kennt. Er bringt alles mit, um bei uns sofort seinen Teil zum Erfolg beitragen zu können. Wir sind sicher, dass wir mit Yann Sommer unsere Ziele erreichen können." Hasan Salihamidžić, Sportvorstand der FC Bayern, betont in der Stellungnahme: "Nach Manuels Ausfall mussten wir reagieren. Wir haben für diese Saison große Ziele, die wir erreichen wollen und haben deshalb Yann Sommer engagiert, den wir für einen der besten europäischen Torhüter halten."

Yann Sommer über seinen Wechsel: "Bin stolz, jetzt ein Teil des FC Bayern zu sein

Für Sommer geht damit im Herbst seiner Karriere der Traum von einem Wechsel zu einem internationalen Spitzenclub in Erfüllung: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim FC Bayern. Es ist ein großer Club mit Power, wir haben oft gegeneinander gespielt - ich weiß um die enorme Qualität und Strahlkraft dieses Vereins. Ich bin stolz, jetzt ein Teil des FC Bayern zu sein." Sommer wechselte 2014 vom FC Basel in die Bundesliga. Für Borussia Mönchengladbach absolvierte er 335 Pflichtspiele. 2012 debütierte er in der Schweizer Nationalmannschaft, für die er mit inzwischen 80 Einsätzen zum Rekordnationaltorhüter geworden ist.

Auch für Mönchengladbach dürfte sich das Geschäft gelohnt haben: Mit den Einnahmen aus dem Sommer-Transfer soll der Wechsel des nächsten Schweizers im Gladbach-Kasten bewerkstelligt werden. Der 29-Jährige Jonas Omlin kommt aus Montpellier. Nach Jörg Stiel und Yann Sommer wird er der dritte Eidgenosse im Gladbach-Kasten sein. (eisl)

