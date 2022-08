Von wegen Bambi: Jamal Musiala hat den nächsten Schritt gemacht

Wegen seiner Schmächtigkeit erhielt der Teenager den Spitznamen. Mittlerweile ist er eine feste Größe - und erhält Unterstützung von Sportvorstand Salihamidzic.

Leroy Sané, sein Mitspieler beim FC Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft, hat Jamal Musiala bei der EM 2021 einen Spitznamen verpasst, der sich seither auch hartnäckig in der Öffentlichkeit hält: Bambi. Damit wollte der nun auch nicht gerade mit einer Überfülle an Muskelmasse gesegnete Sané auf die Schlacksigkeit des Teenagers anspielen. Dieser erinnert damit offenbar an das wohl bekannteste Rehkitz der Filmgeschichte. Für Musiala ist das kein Problem, wie er selbst damals sagte: "Ich finde es witzig. Und wenn man einen Spitznamen bekommt, zeigt es ja auch irgendwie, dass man im Team angekommen ist."

Als Musiala am Freitagabend nach dem 6:1-Auftaktsieg seiner Bayern in Frankfurt mit nacktem Oberkörper durch die Mixed Zone lief, zweifelten einige Journalisten daran, ob Bambi nun wirklich noch der richtige Name für den Nationalkicker ist. Offenbar verbrachte der Angreifer einen Teil des Sommers im Fitnessstudio. Auch spielerisch scheint Musiala einen Sprung nach vorne geschafft zu haben: Beim furiosen Sieg stach der Deutsch-Engländer aus einer starken Bayern-Mannschaft noch hervor – und das nicht nur wegen seiner zwei Tore. Mit starken Dribblings und gefährlichen Pässen setzte er seine Mitspieler in Szene. Schon beim Supercup gegen Leipzig betrieb er massiv Eigenwerbung.

Salihamidzic stärkt Musiala: "Warum sollte man ihn draußen lassen?"

In dieser Form scheint der gerade mal 19 Jahre alte Profi einen Stammplatz in der Bayern-Offensive zu haben. Das sah auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic so, auch wenn er betonte, dass die Entscheidung natürlich beim Trainerteam liege: "Er ist sehr gut drauf, macht Tore, ist wichtig für unser Spiel – warum sollte man ihn draußen lassen?“ Einer derjenigen, die von Musiala vorerst auf die Bank verdrängt wurden, ist übrigens ironischerweise Bambi-Urheber Leroy Sané.

