vor 52 Min.

FC Bayern - Ajax Amsterdam live in TV & Live-Stream FC Bayern

FC Bayern München vs. Ajax Amsterdam heute live in der TV-Übertragung, im Live-Stream, Ticker & Radio. Champions League: Wer zeigt was? Sky oder DAZN? Kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung gucken?

Champions League live: Wir sagen Ihnen, wo und wie Sie das Champions League-Spiel FC Bayern München gegen Ajax Amsterdam übermorgen am Mittwoch live in der TV Übertragung, im Live-Stream gucken können. Sendet DAZN oder Sky SkyGo oder ist die Partie auch kostenlos, gratis und umsonst ohne Anmeldung zu sehen?

Der FC Bayern München hat das Achtelfinale der Champions League 2018/19 bereits klar gemacht. Im Spiel gegen Ajax Amsterdam am 6. Spieltag der Gruppenphase der CL geht es nur noch um den ersten Platz in der Tabelle der Gruppe E. Der FC Bayern führt mit 12 Punkten vor Ajax Amsterdam, das 10 Zähler auf dem Konto hat. Ein Unentschieden reicht dem FCB also für Platz 1. Auf Platz 3 liegt Benfica Lissabon aussichtslos mit 4 Punkten. Immerhin ist die Europa League so gesichert. 0 Punkte hat AEK Athen, das sich für dieses Jahr somit aus den internationalen Wettbewerben verabschiedet.

Champions League: Hält der Aufwärtstrend des FC Bayern München weiter an?

Vor Kurzem steckte der FCB in einer handfesten Krise. Doch davon will jetzt niemand mehr etwas wissen, man blickt auch schon wieder frech in Richtung Dortmund vor dem Champions League Spiel gegen Ajax Amsterdam. Trainer Kovac räumte jedoch ein, dass Borussia Dortmund derzeit keine Fehler machen würden. Jedoch: „Wir bleiben dran.“ Weiter: „Dann werden wir sehen, was passiert, wenn der ein oder andere Dortmunder anfängt, nachzudenken.“

Arjen Robben, Superstar des FC Bayern will seine Fußball-Karriere vielleicht bereits nach der jetzigen Saison beenden. Es sei noch nicht völlig klar, ob er weiter Fußball spielen will, sagte Robben und ergänzte: "Vielleicht höre ich ganz auf."

FC Bayern vs. Ajax Amsterdam heute live in TV & Live-Stream

Ajax Amsterdam - FC Bayern München: Mittwoch, 12. Dezember 2018, 21:00 Uhr Anpfiff



Stadion: Johan-Cruyff-Arena

Sender: FC Bayern vs. Ajax Amsterdam live in TV & Live-Stream auf Sky und SkyGo



Moderator & Experte:

Kommentator:



Voraussichtliche Aufstellung: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Niklas Süle, Jerome Boateng, David Alaba, Leon Goretzka, Arjen Robben, Thomas Müller, Franck Ribery, Robert Lewandowski



FC Bayern - Ajax Amsterdam live in TV und Stream? Wir geben die Antwort. Die Champions League Partie des FC Bayern München gegen Ajax Amsterdam wird in der Live-Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream bei Sky und SkyGo zu sehen sein. DAZN hat nicht die Rechte an diesem Spiel. Das Streaming-Portal DAZN (Da Zone) sendet 84 von 96 Spielen der Gruppenphase der CL Saison 2018/2019 live & exklusiv. 64 Partien der Gruppenphase sind aktuell bereits absolviert.Wer zeigt was und welcher Sender ist heute Abend für die Champions League Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream der richtige? Dies fragen sich FCB-Fans Woche für Woche, nachdem die Übertragungsrechte aufgeteilt wurden und nicht mehr das ZDF und Sky übertragen.

Englische Wochen mit Champions League und Bundesliga für den FC Bayern

Am Mittwoch dieser Woche ist der FC Bayern München in Amsterdam (Niederlande) zu Gast in der Champions League. Darauf folgt das Bundesliga-Spiel in Hannover, bevor es in das Spiel Leipzig geht, das wahrscheinlich darüber entscheidet, ob der FC Bayern München ein besinnliches Weihnachtsfest feiern – oder ob die Diskussionen Nico Kovac wieder beginnen.

