Kimmich darf nun doch ohne Impfung im Augsburger Hotel übernachten

Kimmich darf wegen einer Regeländerung jetzt doch mit ins Teamhotel nach Augsburg. Trotzdem könnte das Thema noch irgendwann zum Problem für die Münchner werden.

Seit Dienstag gelten in Bayern die neuen Corona-Regeln. Die Staatsregierung hatte zusammen mit dem Gesundheitsministerium unter anderem beschlossen, dass für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe die 2G-Regel gilt. Allerdings ist die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nun kurzfristig noch einmal geändert, wovon wiederum der FC Bayern profitiert. So gibt es nun eine Ausnahme für beruflich Reisende.

Für Dienstreisen gilt jetzt eine Ausnahme von der 2G-Regel in Bayern

„Nicht geimpfte und nicht genesene Gäste können nun für zwingend erforderliche und unaufschiebbare nichttouristische Beherbergungsaufenthalte Zugang erhalten. Diese Gäste müssen bei der Ankunft und dann alle 72 Stunden einen PCR-Testnachweis vorlegen“, heißt es in der aktualisierten Verordnung, womit die ungeimpften Spieler des FC Bayern nun doch im Hotel unterkommen könnten. Laut des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) betrifft die neue Regelung aber nicht nur beruflich Reisende, sondern beispielsweise auch Teilnehmer von Prüfungen und auch Fortbildungen. Zuerst hatte der BR von den Änderungen berichtet.

Weil Joshua Kimmich bekanntermaßen nicht gegen Corona geimpft ist, war am Dienstag bekannt geworden, dass er vor dem Spiel am Freitag beim FC Augsburg nicht mit seinen Mannschaftskollegen ins Hotel Maximilian´s dürfe. Nun aber können die Münchner wohl doch mit Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Eric-Maxim Choupo-Moting im Augsburger Hotel einchecken. Alle vier Spieler mussten sich zuletzt auch in Quarantäne begeben, nachdem sich ihr Mannschaftskollege Niklas Süle mit dem Coronavirus infiziert hatte..

Das Hotel Maximilian’s verwies nach einer Anfrage auf die Diskretion, der man sich verpflichtet fühle. „Dies gilt auch für den FC Bayern, der zu unseren langjährigen Stammkunden zählt“, so Managing Director Theodor Gandenheimer. „Unabhängig davon halten wir uns ausnahmslos an die gesetzlichen Regeln, die für alle Gäste gelten“, sagt Gandenheimer.

Für die Partie in Augsburg hatte der FC Bayern aber wohl ohnehin keine Übernachtung geplant. Der Tross reist erst am Freitag an und wird sich lediglich in den Stunden vor dem Spiel im Hotel befinden. Für Kimmich, Musiala, Gnabry und Choupo-Moting wäre es beispielsweise auch denkbar gewesen, dass sie am Spieltag direkt zum Stadion fahren und dort am Freitag gegen den FC Augsburg antreten.

Für Zuschauer und Spieler gelten unterschiedliche Corona-Regeln

Für die Zuschauer gilt zwar in der Arena die 2G-Regel, Spieler aber müssen lediglich getestet sein, um auflaufen zu können. Für sie gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Mit derartigen Details müssen sich die Verantwortlichen des FC Augsburg nicht auseinandersetzen. Sämtliche Spieler des Profikaders sind geimpft. Sie werden alle vor der Partie im Tagungshotel Schempp zusammenkommen.

In Augsburg machen die Umstände ein Auflaufen für die ungeimpften Spieler des FC Bayern noch relativ leicht möglich – in Zukunft könnte sich das ändern, wenn die 2G-Regel doch flächendeckend für den Hotelbetrieb beschlossen wird. Bis zur Winterpause spielen die Münchner allerdings auswärts nur noch in Dortmund und Stuttgart. Beides sind Abendspiele und ließen eine Anreise auch am Spieltag zu. Wirklich kritisch dürfte es erst im neuen Jahr werden. Sollte dann auch in anderen europäischen Ländern die 2G-Regel gelten, hätte dies wohl Auswirkungen auf die Teilnahme von Kimmich und Co. an den Spielen der Champions League.

Neben den Fußballern betreffen die neuen Regelungen auch alle anderen Sportler. Die Deutsche Basketball Bundesliga allerdings berichtete vor wenigen Wochen, dass sämtliches Personal der Vereine zu 99 Prozent geimpft sei.

Die Augsburger Panther haben auch eine Impfquote über 90 Prozent. Der Klub aus der Deutschen Eishockey-Liga tritt am Donnerstag bei den Grizzlys Wolfsburg an. Die Mannschaft reiste bereits am Mittwoch an und übernachtete vor dem Match in Wolfsburg. In Niedersachsen gibt es keine 2G-Regel für das Gastgewerbe. Zum Auswärtsspiel am Sonntag beim EHC München reist das Team unmittelbar vorher an. Auf die weitere Entwicklung der Corona-Regeln wird der Klub reagieren. „Die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen gelten natürlich auch für uns“, sagt ein Klubsprecher.

