FC Bayern - Liverpool live in TV und Live-Stream

Fehlte beim Bayern-Training: Torjäger Robert Lewandwoski. Heute Abend beim Champions League Spiel FC Bayern - Liverpool will der Pole aber wieder dabei sein. Wir sagen, wo Sie das Spiel live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen können.

Heute trifft der FC Bayern auf den FC Liverpool. Welcher Sender (Sky oder DAZN) zeigt das Champions League Rückspiel heute Abend am Mittwoch, 13. März 2019, live in TV, Fernsehen & Live-Stream? Gibt es das Fußball-Spiel live auch im Free-TV ab 21 Uhr zu sehen?

Die Ehre des deutschen Fußballs ruht wieder einmal auf dem FC Bayern, der heute (Mittwoch, 13. März 2019, 21 Uhr) gegen den FC Liverpool antritt. Wir verraten, wie Sie Spiel live im TV sehen können. Gestern schied der FC Schalke 04 mit 0:7 blamabel gegen Man City aus, vergangene Woche hatte auch Dortmund bereits sein Rückspiel und flog aus der CL-Saison 2018/2019. Wir beantworten die Frage, wo man das CL-Spiel FC Bayern - Liverpool live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen kann. Welcher Sender und welcher Kanal übertragen (Sky oder DAZN). Gibt es auch eine Übertragung ins Free-TV?

War der FC Bayern München für viele noch der krasse Außenseiter im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Liverpool, wendet sich zum Rückspiel hin die Stimmung. Viele Experten sehen mittlerweile den FCB als Favoriten fürs Weiterkommen ins Champions League Viertelfinale. Dies hat zwei Gründe: Der FC Bayern dreht immer mehr auf und steht auch wieder auf Platz 1 der Bundesliga-Tabelle. Umgekehrt hat Liverpool unter Trainer Jürgen Klopp einen schlechten Lauf und musste erst kürzlich die lang verteidigte Tabellenführerposition in der Premier League an Pep Guardiolas Man City abgeben. Klopp ist jedenfalls schon einmal "on fire" und Manuel Neuer fordert endlich wieder einen Heimsieg gegen eine große europäische Mannschaft.

Wann/wie kommt der FC Bayern München weiter? Der FC Bayern setzt sich mit einem Sieg gegen Liverpool durch und steht im CL-Viertelfinale. Bei einem 0:0 geht es in die Verlängerung. Bei einem Unentschieden mit Toren oder einer Niederlage des FCB, steht Liverpool in der nächsten Runde. Die Bayern dürften wieder recht gute Chancen auf einen Einzug ins Viertelfinale haben, überzeugten sie doch in den letzten Partien etwa beim 5:1 am Wochenende gegen Gladbach.

FC Bayern - Liverpool heute live in TV, Fernsehen und Live-Stream

Dem FC Bayern München wurde der FC Liverpool im Achtelfinale der Champions League 2018/2019 zugelost. Jetzt stellt sich die Frage nach Terminen, Uhrzeit, Spielplan, Anstoß und wann das Rückspiel beginnt. Hier der Termin zum Rückspiel im CL Achtelfinale:

Hinspiel: FC Liverpool - FC Bayern München, Dienstag, 19. Februar 2019, Ergebnis: 0:0

Rückspiel: FC Bayern gegen Liverpool, Mittwoch, 13. März 2019, 21 Uhr, Live auf Sky und SkyGo

Da der FC Bayern die Gruppenphase als erster überstanden hatte, haben die Münchner im Rückspiel übrigens Heimrecht und musste zuerst an der Anfield Road antreten.

Aufstellung FC Bayern

Neuer

Rafinha

Süle

Hummels

Alaba

Martinez

Thiago

Gnabry

James

Ribéry

Lewandowski

Bank: Ulreich, Boateng, Goretzka, Davies, Jeong, Coman, Sanches

Aufstellung Liverpool

Allisson

Alexander-Arnold

Matip

van Dijk

Robertson

Wijnaldum,

Henderson

Milner

Salah

Firmino

Mané

Bank: Mignolet, Fabinho, Lovren, Sturridge, Lallana, Shaqiri, Origi

Champions League Achtelfinale live: Welcher Sender bringt das Spiel Bayern - Liverpool live in TV und Live-Stream?

Welcher Sender/Kanal übertrug Bayern - Liverpool? Wo kommt das Rückspiel? Wie bereits erwähnt gibt es Champions League Fußball-Spiele der Saison 2018/2019 nach dem Aus des ZDF nicht mehr im live Free-TV zu sehen. Entsprechend gibt es auch die Spiele der deutschen Mannschaften im Achtelfinale der CL nur noch im Pay-TV zu sehen. Auch FC Bayern München vs. FC Liverpool ist somit auf Sky und/oder DAZN live in TV und Live-Stream zu sehen.

Der Modus sieht Folgendes vor: Hinspiel: Sky darf beim Hinspiel des Achtelfinals der Champions League ein Spiel mit einer deutschen Mannschaft wählen. Sky / SkyGo hat sich für Bayern/Liverpool entschieden. Somit darf DAZN aber Borussia Dortmund gegen Tottenham und Schalke gegen Manchester City zeigen.

Beim Rückspiel ist es einfacher: Alle Spiele der Champions League im Rückspiel des Achtelfinals zeigen Sky und SkyGo live in TV, Fernsehen und Live-Stream. Folglich gibt es auch wieder keine Übertragung im Free-TV. Eine kostenlose Übertragung gratis und umsonst ohne Anmeldung im Free-TV wird es leider nicht geben.

