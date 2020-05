vor 32 Min.

Karl-Heinz Rummenigge ledert gegen den DFB

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge kann Aussagen von DFB-Präsident Fritz Keller nicht nachvollziehen und stichelt massiv gegen den Verband.

Noch bevor der Ball gegen Union Berlin rollte, ging Karl-Heinz Rummenigge in den Angriffsmodus. Der Gegner: DFB-Präsident Fritz Keller. Aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern hatte sich dieser nämlich despektierlich über die Profifußball-Branche geäußert.

Gegenüber dem Magazin Spiegel sagte der DFB-Präsident: "Man sieht nun, wozu es führt, wenn die Neu­rei­chen, von de­nen ei­ni­ge auch in der Bun­des­li­ga am Ball sind, mit ih­rem Geld her­um­prot­zen. Die­se Groß­kot­zig­keit fällt uns al­len auf die Füße. Das ist eine Ka­ta­stro­phe für das Image des Fuß­balls. Wir müs­sen uns da­mit be­fas­sen, wie es nach der Kri­se wei­ter­geht. Mit mehr De­mut, nah bei den Men­schen."

Neymar und Goldsteaks als abschreckende Beispiele

Generalsekretär Friedrich Curtius sprang dem Präsidenten in dem Doppelinterview zur Seite und sagte, Co­ro­na wirke wie eine Art Brand­be­schleu­ni­ger. "Alle Pro­ble­me, die der Fußball hat, wer­den ge­ra­de im Zeit­raf­fer auf die Spit­ze ge­trie­ben. Die Goldsteaks, die sich einige Spie­ler ge­gönnt ha­ben, die 222 Mil­lio­nen Euro Ab­lö­se für Ney­mar, das ver­ste­hen die Leu­te nicht mehr, schon gar nicht jetzt, wenn sie um ihre Ar­beit fürch­ten, ihre Ge­sund­heit."

Rummenigge aber wollte die Kritik nicht unkommentiert stehen lassen. Gegenüber Sky ging er selbst in die Offensive. "Vielleicht sollte man sich beim DFB mal einen Besen kaufen, um vor der eigenen Tür zu fegen. Das wäre vielleicht auch mal angebracht." Schließlich gebe es im Verband genug Baustellen, die abgearbeitet werden sollten. "Bis heute steht noch nicht fest, wann die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufnehmen dürfen. Das wäre ein Job, den ich mir vom DFB wünschen würde", erinnerte der Bayern-Boss an die - seiner Meinung nach - Versäumnisse des Verbandes.

"Wenn wir eine Krise in den letzten Jahren im deutschen Fußball hatten, dann war sie im DFB zu suchen", fällte Rummenigge eine hartes Urteil über die Arbeit des DFB in den vergangenen Jahren. Auf was er damit genau abzielte, sagte er allerdings nicht. (AZ)

