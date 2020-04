vor 52 Min.

Streit über Hausverbot: Fan verklagt den FC Bayern

Das Hausverbot gegen einen Fan des FC Bayern sorgt für Ärger in der Anhängerschaft der Münchner. Nun hat der Mann selbst Klage gegen den FC Bayern eingelegt.

Plus Wegen eines harmlosen Protestplakats schließt der FC Bayern einen Fan aus. Der klagt nun seinerseits gegen die drastische Maßnahme.

Von Florian Eisele

Der Streit um ein Hausverbot, das der FC Bayern gegen einen seiner Fans verhängt hat, geht in die nächste Runde. Wie Andreas Hüttl, der Rechtsanwalt des Mannes, unserer Redaktion sagte, hat er nun Klage gegen die FC Bayern München AG am Amtsgericht München eingelegt. Hintergrund ist eine Frist, die der FC Bayern verstreichen ließ: Bis nach dem Osterwochenende hätte der Rekordmeister das Hausverbot, das sich auf alle Trainings- und Spielstätten bezieht, aufheben sollen. Der deutsche Meister weigerte sich in einer Stellungnahme dagegen.

