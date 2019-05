09:46 Uhr

"Uli Hoeneß ist ein Glücksfall für den FC Bayern"

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und der Ehrenpräsident Franz Beckenbauer vom FC Bayern München würdigen Uli Hoeneß zu seinem Amtsjubiläum. Was sie sagen.

Franz Beckenbauer und Karl-Heinz Rummenigge haben Uli Hoeneß am Tag seines Amtsjubiläums beim FC Bayern München gewürdigt. "Uli Hoeneß ist ein Glücksfall für den FC Bayern. Das war er als Spieler und das ist er als Manager, Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender. Was der Verein heute ist und für welche Werte er steht, ist zum großen Teil ihm zu verdanken, seinem Fachwissen, seinem Engagement, seiner Kompetenz. Wir können uns glücklich schätzen, ihn zu haben", sagte Ehrenpräsident Beckenbauer auf der Internetseite des Vereins.

Auch Vorstandschef Rummenigge dankte dem langjährigen Weggefährten, der am 1. Mai 1979 seinen ersten Arbeitstag als Manager hatte. "Uli Hoeneß ist ein Pionier des FC Bayern. Er musste den Club 1979 ein Stück weit neu erfinden. Die Welt des FC Bayern war zu seinem Dienstantritt nicht so rosarot wie heute - doch Uli war als Manager umtriebig, schlau und erfinderisch. Es musste alles auf neue Beine gestellt werden", erklärte Rummenigge.

"Seit über 40 Jahren ist er der größte Fan des FC Bayern, erst neulich beim 5:0 über Dortmund musste ich mal wieder schmunzeln, wie er gejubelt hat - wie ein kleiner Junge. So war er, so ist er, so wird er immer sein: Der FC Bayern ist sein Leben." (dpa)

