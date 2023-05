Der nächste Ausfall: Der Kader des FC Bayern wird immer dünner

In Bremen soll die Tabellenspitze verteidigt werden - doch langsam gehen dem FC Bayern die Spieler aus. Trainer Tuchel muss den Kader nun mit Jugendspielern auffüllen.

Die Mission ist für den FC Bayern klar: Vier Siege sollen es aus den noch ausstehenden vier Partien werden, am besten also schon bei der Auswärtspartie bei Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr, Sky) ein Erfolg. Das Problem: Dem FC Bayern gehen mittlerweile die Spieler aus, wie Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor der Partie sagte. "Der Kader ist dünn. Wir sind ziemlich dezimiert." Um den Kader bei der Partie in Bremen überhaupt vollzubekommen, werden einige Jugendspieler mitfahren, "um auf etwaige Notfälle reagieren zu können", wie Tuchel sagte.

Vor allem in der Abwehr wird das Personal knapp: Dayot Upamecano fällt noch wegen eines Muskelfaserrisses aus, Alphonso Davies steht wegen eines Muskelbündelrisses für den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung. Lucas Hernandez ist wegen seines bei der WM erlittenen Kreuzbandrisses ohnehin raus. Dazu kommt nun: Josip Stanisic, der in den vergangenen Spielen eine wichtige Alternative auf der Rechtsverteidigerposition war, hat sich nun ebenfalls mit einem Faserriss an den Adduktoren abgemeldet und fällt zwei Wochen aus. "Er fehlt uns etwa zwei Wochen, das ist in dieser Phase der Saison aber eine ganze Menge", so Tuchel.

Eric Maxim Choupo-Moting fällt erneut aus

Im Sturm wird Eric Maxim Choupo-Moting erneut wegen Knieproblemen ausfallen - wann der Deutsch-Kameruner wieder fit ist, lasse sich nicht genau sagen, so Tuchel: "Es fühlt sich an wie eine Angelegenheit von Tagen, bis er wieder ins Mannschaftstraining kommt." Leider zieht sich die Problematik aber schon eine ganze Weile hin. Einen richtigen nominellen Ersatz für den 34-Jährigen gibt es im Kader des FC Bayern nicht: "Wir haben dann keine klassische Neun, die sich mit dem Rücken zum Tor wohlfühlt."

Auch Leon Goretzka fehlt wegen einer Gelbsperre. Immerhin: Für den deutschen Nationalspieler wird es einen nominellen Ersatz geben: Ryan Gravenberch bekam von Tuchel quasi eine Einsatzgarantie ausgestellt. Der 20-jährige Niederländer habe seine Sache nach der Einwechslung beim Heimsieg gegen die Hertha sehr gut gemacht: "Er hat mir gefallen und es sich verdient", so Tuchel.

