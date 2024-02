Thomas Tuchel und der FC Bayern: Warum passt das nicht zusammen?

Plus Thomas Tuchel und der FC Bayern – das passt irgendwie nicht. Warum eigentlich? Ein Grund scheint die schwer zu fassende Persönlichkeit des 50-Jährigen zu sein.

Es scheint fast so, als ob es mehrere Thomas Tuchels gibt – je nachdem, wen man fragt. Da ist zum einen der Fußballtrainer: genial, fordernd, aber auch sperrig, distanziert, mindestens schwierig. Den Tuchel, der meistens erfolgreich ist, mit dem FC Chelsea 2021 die Champions League gewann und danach Welttrainer wurde. Der bei Paris St. Germain schwierige Charaktere wie Neymar oder Kylian Mbappé in den Griff bekam, aber immer wieder über persönliche Differenzen zu stolpern schien. Und dann gibt es den Tuchel, der die Leute mit seinem hintergründigen, süffisanten Humor zum Lachen bringt.

In Augsburg, wo er von 2005 bis 2008 als Nachwuchs-Chef arbeitete, hörte der damals 32-Jährige auf den Spitznamen "Tierpark-Toni" – in Anlehnung an die Rolle von Wolfgang Fiereck in der BR-Serie "Monaco Franze". Walter Sianos, der seit 2003 Aufsichtsratsmitglied beim FC Augsburg ist, erinnert sich: "Dem heutigen Präsidenten Markus Krapf oder mir ist es mal aufgefallen, dass er die gleichen Initialen hatte." Und danach war der Spitzname eben gesetzt. Aus Augsburger Zeiten ist zudem eine Episode aus einem Kneipenbesuch überliefert. Darin lässt sich Tuchel vom Wirt, der eine Amateurmannschaft trainiert, dessen taktisches Konzept erklären, lauscht und staunt ob der Finesse des Trainerkollegens – und fragt zum Schluss mit Hinweis auf die vor ihm skizzierte Aufstellung: "Spielst du immer mit zwölf Mann?"