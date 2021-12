FC Ingolstadt

vor 2 Min.

Alles auf null in Ingolstadt: Wie der Klassenerhalt doch noch gelingen soll

Rüdiger Rehm will mit dem FC Ingolstadt eine Aufholjagd in der zweiten Bundesliga starten.

Plus Der FC Ingolstadt steht in der zweiten Liga mit dem Rücken zur Wand. Und doch gibt es noch Hoffnung bei den Schanzern - in den neuen Trainer Rüdiger Rehm.

Von Benjamin Sigmund

Sein erstes Spiel als Trainer des FC Ingolstadt hatte Rüdiger Rehm als „Bonusspiel“ bezeichnet. Es war die letzte Partie der Hinrunde, Rehm war erst zwei Tage im Amt. Letztlich erlebte er beim 1:2 gegen Hannover 96 das gleiche Gefühl, mit dem schon seine beiden Vorgänger in dieser Saison meist umgehen mussten. Das einer Niederlage.

