Formel 1 2022: USA-GP in Austin – Alle Infos zu Zeitplan, Übertragung und Strecke

Formel 1 2022: USA-GP in Austin – Wir liefern Ihnen alle wichtigen zu Zeitplan, Uhrzeit, Übertragung live im TV und Stream sowie der Strecke des United States Grand Prix.

Seit dem Frühjahr läuft der Ausgabe 2022 der Formel 1 – bereits zum 73. Mal wird die Königsklasse des automobilen Weltsports ausgetragen. Im Oktober macht der GP-Rennzirkus Station in der USA und trägt den United States Grand Prix im Circuit of The Americas aus. Wir geben Ihnen hier alle wesentlichen Fakten und Zahlen zum USA-GP in Austin.

Formel 1 2022 mit dem GP der USA in Austin: Übertragung, Datum, Uhrzeit und Strecke - Infos zum United States Grand Prix im Überblick

Hier finden Sie alles Wichtige zum Formel-1-Rennen in Austin/USA in der Übersicht

Großer Preis der USA in Austin: Alle Termine und Zeitplan für Training, Qualifying und Rennen

Hier finden Sie den genauen Zeitplan für die Trainingseinheiten, das Qualifying sowie das Rennen (alles deutsche Zeiten):

1. Training: Freitag, 21. Oktober 2022, 21 Uhr

2. Training: Samstag, 22. Oktober 2022, 0 Uhr

3. Training: Samstag, 22. Oktober 2022, 21 Uhr

Qualifying: Sonntag, 23. Oktober 2022, 0 Uhr

Rennen: Sonntag, 23. Oktober 2022, 21 Uhr

Formel-1-Übertragung: Wo ist der GP der USA live im TV und Stream zu sehen?

Alle Rennen der Formel 1 sind auf Sky Sport F1 zu sehen. RTL wird in der aktuellen Saison nur vier Rennen kostenlos im Free-TV zeigen - der GP der USA zählt aber nicht dazu.

Hier findet die Übertragung des Großen Preises der USA statt:

1. Training (21. Oktober 2022, 21 Uhr): im TV und im Stream auf Sky Sport F1

und im Stream auf Sky F1 2. Training (22. Oktober 2022, 0 Uhr): im TV und im Stream auf Sky Sport F1

und im Stream auf Sky F1 3. Training (22. Oktober 2022, 21 Uhr ): im TV und im Stream auf Sky Sport F1

und im Stream auf Sky F1 Qualifying (23. Oktober 2022, 0 Uhr): im TV und im Stream auf Sky Sport F1

und im Stream auf Sky F1 Rennen (23. Oktober 2022, 21 Uhr): im TV und im Stream aufSky Sport F1

Formel 1 in den USA: Die Strecke in Austin ist der Circuit of The Americas

Auf dem Circuit of The Americas werden neben der Formel 1 unter anderem diese motorsportlichen Veranstaltungen ausgetragen: Motorrad-Weltmeisterschaft, IndyCar Series, FIA World Rallycross Championship und NASCAR.

Hier ein paar Eckdaten zur Strecke:

Länge: 5,516 km

Formel-1-Runden: 56

Eröffnung: 2012

Kurven: 20 (gegen den Uhrzeigersinn)

Streckenrekord: 1:36,169 min. Der Rekord wurde 2019 von Charles Leclerc ( Ferrari ) aufestellt.

Großer Preis der USA: Das sind die bisherigen Gewinner in Austin

