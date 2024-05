Deutschland vs. Polen im Frauen-Fußball: Übertragung, Uhrzeit und Termin

In der Qualifikation für die EM 2025 beim Frauen-Fußball trifft Deutschland auf Polen. Hier gibt es alle Informationen rund um Übertragung, Uhrzeit und Termin.

Während die deutsche Herrenmannschaft bereits in diesem Sommer bei der Europameisterschaft antritt, steht für die deutschen Damen ihre EM erst im kommenden Jahr auf dem Programm. Vom 2. bis zum 27. Juli 2025 findet die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz statt. Dafür muss sich das deutsche Team aber erst noch qualifizieren. Gegen Österreich und Island war die Mannschaft bereits erfolgreich in der Qualifikation - nun steht Polen als nächster Gegner auf dem Programm.

Sie wollen wissen, wann genau das EM-Qualifikationsspiel stattfindet? Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung der Partie zwischen Deutschland und Polen.

Termin und Uhrzeit: Deutschland gegen Polen im Frauen-Fußball

Der Termin für das EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Polen ist für Freitag, den 31. Mai 2024, angesetzt. Anpfiff ist um 20.30 Uhr im Ostsee Stadion in Rostock.

EM-Qualifikation der Frauen: Übertragung von Deutschland vs. Polen live im TV oder Stream

Wer das Spiel zwischen der deutschen Frauennationalmannschaft und dem Team aus Polen live verfolgen möchte, für den gibt es gute Nachrichten, denn die Partie wird sowohl kostenlos im Free-TV als auch online im Live-Stream übertragen. Die Ausstrahlung im Free-TV erfolgt im linearen TV im ZDF. Hierfür reicht es also, zur gegebenen Uhrzeit den Fernseher anzuschalten und die Begegnung bequem vor dem eigenen TV zu verfolgen.

Für alle, die lieber auf eine Online-Übertragung zurückgreifen möchten, gibt es auch eine Möglichkeit: Das EM-Qualifikationsspiel zwischen den deutschen Fußballfrauen und Polen wird kostenlos im Livestream des ZDF übertragen.

Gezeigt wird das Spiel im Rahmen des ZDF-Formats "sportstudio live". Am Spieltag beginnt die Übertragung dort bereits etwa früher als der Anpfiff, nämlich um 20.15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Katja Streso, als Expertin ist Kathrin Lehmann im Studio und kommentiert wird das Spiel von Gari Paubandt.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung der Partie zwischen Deutschland und Polen im Überblick.

Spiel: Deutschland - Polen , EM-Qualifikation

Datum: Freitag, 31. Mai 2024

Uhrzeit : 20.30 Uhr

Ort: Ostsee Stadion, Rostock

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: -

Übertragung im Live-Stream: Sportschau.de

Deutschland gegen Polen im Frauen-Fußball: Bilanz der Teams

Laut Statistik des DFB sind die beiden Mannschaften bisher viermal aufeinandergetroffen. Das erste verzeichnete Match fand dabei am 9. Mai 1991 und die jüngste Partie am 13. April 1995 statt. Es ist also fast schon 30 Jahre her, dass die beiden Teams sich auf dem Rasen getroffen haben. Die Aussagekraft für den Ausgang der Partie am 31. Mai 2024 ist deshalb vermutlich eher begrenzt. Von diesen vier Begegnungen haben die deutschen Fußballerinnen allerdings alle vier Spiele gewonnen - das letzte sogar 8:0.

Übrigens: Nach dem Spiel gegen Polen stehen für die deutschen Fußballerinnen noch drei weitere Partien auf dem Weg zur EM-Qualifikation auf dem Programm. Denn gegen Polen, Island und Österreich will jeweils noch ein Rückspiel bestritten werden.