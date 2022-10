Freiburg - FC Nantes: Alle Infos zur Übertragung in der Europa League

In der Europa League 2022/23 spielen heute Freiburg und Nantes gegeneinander. Alles zur Übertragung im TV oder Stream und einen Live-Ticker gibt es hier.

Der SC Freiburg ist mit zwei Siegen in die Europa League 2022/23 gestartet. Somit geht die Elf von Trainer Christian Streich als Gruppenerster in den dritten Spieltag Anfang Oktober. Nach den Spielen gegen Olympiakos Piräus und Qarabag Agdam wartet nun in Gruppe G noch der FC Nantes. Die Franzosen grüßen aktuell von Tabellenplatz drei.

Hier in diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Partie zwischen Freiburg und Nantes im Spielplan der Europa League 2022/23. Gibt es eine Übertragung im Free-TV? Wo kann man die Europa League online schauen? Und wo finde ich einen Live-Ticker?

Wir haben alle Infos rund um die Übertragung im TV und Live-Stream sowie Datum, Uhrzeit und Bilanz für Sie zusammengefasst.

Freiburg - FC Nantes in der Europa League: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Spiel zwischen Freiburg und Nantes in der Europa League ist am 6. Oktober 2022. Anpfiff ist an diesem Abend um 21.00 Uhr. Es ist der dritte von insgesamt sechs Spieltagen in Gruppe G.

SC Freiburg - FC Nantes morgen live im TV und Stream: Übertragung im Free-TV?

Die Übertragung der Europa League wird 2022/23 vom Privatsender RTL übernommen. Die Spiele laufen entweder live im Gratis-Fernsehen bei RTL, bei RTL Nitro oder im kostenpflichtigen Online-Stream bei RTL+.

Die Partie SC Freiburg vs. FC Nantes läuft ausschließlich online im Live-Stream bei RTL+. Wer das Match sehen will, muss demnach für das Abo bezahlen.

Alles rund um die Partie in der Übersicht:

Spiel: Freiburg - FC Nantes , Gruppenphase der Europa League 2022/23, 3. Spieltag

- , Gruppenphase der 2022/23, 3. Spieltag Datum: Donnerstag, 06. Oktober 2022

Donnerstag, 06. Oktober 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Europa-Park Stadion, Freiburg

Europa-Park Stadion, Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Liveticker zur EL 2022/23: Spielplan, Spielstand, Ergebnisse, Aufstellung

In unserem Datencenter gibt es Infos, Ergebnisse, Tabellenplatzierungen und Punkte zur Europa League Saison 2022/23 - zeitaktuell und übersichtlich. Hier finden Sie auch alles zu den Partien des SC Freiburg.

Übertragung in der Saison 2022/23: Wo gibt es die Spiele der Europa League zu sehen?

RTL, RTL Nitro und der Streamingdienst RTL+ haben sich für drei Jahre alle Übertragungsrechte an der Europa League gesichert.

Im Live-Stream bei RTL+ werden online die Spiele der deutschen Mannschaften und ausgewählte andere Partien kostenpflichtig gezeigt. Zuschauer können dabei wählen, ob sie die Begegnungen einzeln oder in der Konferenz schauen möchten. RTL+ gibt es nur im Abonnement, das in der günstigsten Version 4,99 Euro im Monat kostet.

Im Free-TV übertragen RTL bzw. RTL Nitro an jedem Spieltag entweder eine Partie der Europa League oder ein Spiel der Europa Conference League.

Freiburg gegen Nantes: Bilanz und Infos

Für Freiburg und Nantes listet das Portal fußballdaten.de bisher null Aufeinandertreffen auf. Deshalb haben wir hier einen kleinen Überblick zu den jeweils letzten fünf Spielen der beiden Kontrahenten, um so Rückschlüsse auf die aktuelle Form ziehen zu können:

Freiburg

Keines der letzten fünf Spiele hat der SC verloren. Die Bilanz weist drei Siege und zwei Unentschieden auf. Gegen Leverkusen in der Bundesliga und gegen Olympiakos sowie Qarabag in der Europa League gingen die Freiburger als Sieger vom Platz.

Nantes

Beim FC Nantes sieht es hingegen etwas anders aus: Drei Niederlagen in den vergangenen fünf Matches sind hier zu verbuchen. Hinzu kommen ein Sieg und ein Unentschieden.

