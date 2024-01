Abschied fix: Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool zum Saisonende

Man muss sich vor Jürgen Klopp für seine sportliche Leistungen in Deutschland und speziell in Liverpool verbeugen. Letztendlich zählen seine Erfolge im Ausland als Deutscher und gerade in England als Trainer doppelt. Doppelt zählt auch, dass er nie abgehoben ist und immer auf Augennähe kommuniziert hat.

Stay safe Kloppo and best of luck.



