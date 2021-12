Wenn der Video-Schiedsrichter für Frust statt für Fairness sorgt

Plus Eigentlich sollte die Fußball-Bundesliga durch den Einsatz des Videoschiedsrichters gerechter werden. Nun hat sich wieder gezeigt - dem ist nicht automatisch so.

Als der DFB 2017 den Videoschiedsrichter – offiziell als VAR (Video Assistant Referee) betitelt – einführte, gab es dafür jede Menge Gründe. Wobei – eigentlich gab es nur einen einzigen, dafür richtig guten: Das Spiel sollte fairer werden. In Zeiten, in denen die Fans im Stadion schon Minuten nach einer strittigen Szene die Wiederholung auf dem Smartphone ansehen können, sollte das demjenigen, der auf dem Feld entscheidet, auch ermöglicht werden: dem Schiedsrichter.