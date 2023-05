Fußball

18:03 Uhr

Das solide Märchen: Der 1. FC Heidenheim steht vor dem Bundesliga-Aufstieg

Plus In Heidenheim leben nur 50.000 Menschen – und dennoch stellt die Stadt wohl bald einen Bundesligisten. Ein Märchen? Mit wem diese Geschichte eng verbunden ist.

Von Florian Eisele Artikel anhören Shape

Wer das Stadion des 1. FC Heidenheim über die Logen betritt, dessen Blick könnte an einem daumendicken Wälzer haften bleiben, der dort im Eingangsbereich liegt. Im Branchenbuch des Zweitligisten sind alle Sponsoren des Klubs aufgeführt. Es sind einige. Über 430 Seiten sind die Unternehmen nach Branchen aufgelistet. Insgesamt sind es über 500 Firmen, die den Verein unterstützen. Die meisten davon kommen aus der Region. Es gibt große Geldgeber wie den Trikotsponsor, die Beratungsfirma MHP aus Ludwigsburg oder die in Heidenheim ansässigen Unternehmen wie die Hartmann-Gruppe oder den Technologiekonzern Voith. Aber eigentlich wirbt gefühlt jeder im Umkreis des 50.000 Einwohner großen Städtchens mit dem FCH. Vorstandschef Holger Sanwald beschreibt das so: "Wir haben uns Schritt für Schritt die Region erarbeitet." Und die fiebert nun mit der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt: Am Sonntagnachmittag kann Heidenheim mit einem Sieg beim SC Paderborn den Aufstieg in die Bundesliga klarmachen.

Ob es ein Märchen ist, was sich da anbahnt? Auf die Frage hin schränken auch die meisten Heidenheimer ein: Das vielleicht schon, aber eben ein geplantes Märchen angesichts der stabilen Arbeit auf der Geschäftsstelle und auf dem Rasen. Zu sagen, dass der Erfolg des FCH aus dem Nichts kommt, ist wiederum falsch und richtig zugleich: Falsch, weil im Verein eben seit Jahrzehnten solide gearbeitet wird – richtig, weil Holger Sanwald an seinem ersten Arbeitstag tatsächlich vor dem Nichts stand. Der 45-Jährige, im Nachbarort Giengen geboren und in Heidenheim aufgewachsen, ist seit 1994 der starke Mann im Verein. Mit gerade mal 27 Jahren setzte er sich in einer Kampfabstimmung durch. Für ihn, der kurz zuvor an der Uni Augsburg sein BWL-Studium abgeschlossen hatte, sprach sein kaufmännisches Verständnis, seine Vergangenheit als Landesliga-Stürmer. Was noch? "Ich konnte schon immer gut mit Menschen. Und ich wollte nicht, dass es mit dem Heidenheimer Fußball zu Ende geht", erinnert sich Sanwald heute.

