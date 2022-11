Der traurige Rekord des Oliver Baumann

Was hat er seinen Mitspielern nur getan, dass sie ihn immer wieder triezen? Der Schlussmann der TSG Hoffenheim hält nun einen Rekord, auf den er gerne verzichtet hätte.

Oliver Baumann hat schon bessere Wochen erlebt. Der 32-Jährige stand für Hoffenheim in der Champions League im Tor, wurde für die Nationalmannschaft nominiert und gilt als einer der Besten seiner Zunft in Deutschland. Vergangene Woche aber: ausbaufähig.

Baumann hatte sich sowieso nur vage Hoffnung gemacht, einen Kaderplatz für die WM in Katar zu ergattern. Mit Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen und Kevin Trapp galten drei Plätze als besetzt, allerdings hatte Bundestrainer Hansi Flick vor Wochen angedeutet, möglicherweise vier Torhüter mitnehmen zu wollen. Weil ja diesmal 26 Spieler die Reise antreten dürfen und es durchaus etwas Spielraum für kleinere Experimente gibt. Flick aber verzichtete auf einen vierten Torwart und Baumann konnte sich immerhin darauf einstellen, in den kommenden Wochen erheblich mehr Freizeit zu haben, als es normalerweise um diese Jahreszeit der Fall ist.

Bei Spaziergängen im spätherbstlichen Nebel wird er sich möglicherweise fragen, wie das denn nur passieren konnte. Drei Niederlagen am Stück. Nachdem man sich doch zuvor ansehnlich durch die Saison kombiniert hatte. Und dann natürlich noch die Selbstzweifel. Am Samstag wurde Baumann mal wieder von einem seiner Mitspieler überlistet. Nachdem der Torwart einen Kopfball pariert hatte, stolperte Verteidiger Ozan Kabak den Ball ins Tor. Baumann kennt derartige Situationen. Es war bereits das 20. Mal in seiner Karriere der Fall, dass er nach einem Eigentor hinter sich greifen musste. Häufiger ist das noch keinem Keeper der Bundesliga passiert. Wer würde sich nicht fragen, ob man noch wohlgelitten ist oder ob es sich einfach um eine blödsinnige Laune der höheren Mächte (und wer möchte bestreiten, dass sie ihre Hände im Spiel haben) handelt? Immerhin aber spielt Baumann nicht mit Niklas Süle oder Niklas Stark zusammen. Mit vier Eigentoren führen sie die Rangliste der aktiven Spieler an. Es hätte noch schlimmer für Baumann kommen können.