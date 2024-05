Fußball

Deutsche Schiedsrichter kämpfen um ihren Platz im Weltfußball

Plus Der Kampf um die Altersgrenze für Bundesliga-Schiedsrichter endete vor Gericht mit einer kleinen Revolution. Am Ende steht auch die Frage: Wann pfeift wieder ein Deutscher ein großes Finale?

Von Christof Paulus

Borussia Dortmund steht im Endspiel der Champions League, Bayer Leverkusen hat es in der Europa-League auf Platz zwei geschafft – weil die Europapokal-Saison im Männerfußball so erfolgreich war wie lange nicht, ist klar: Weil man im Europapokal einen Verein aus seinem eigenen Land nicht pfeifen darf, wird wieder kein DFB-Schiedsrichter in einem großen Finale auf dem Platz stehen dürfen – mit dem Münchner Felix Brych leitete zuletzt 2017 ein Deutscher ein Europapokalfinale. Wird es in Zukunft womöglich noch etwas schwieriger, diese Durststrecke zu beenden – selbst wenn die Bundesliga-Teams weniger erfolgreich sein sollten? In den Sommer können die DFB-Schiedsrichter indes mit einer guten Nachricht starten.

Bei der Heim-Europameisterschaft stehen gleich zwei Deutsche auf der Liste der Hauptschiedsrichter, hinzu kommen sieben Linienrichter und Video-Assistenten; kein anderes Land stellt so viele Unparteiische. Dabei waren die Schiedsrichter in der Bundesliga zuletzt so viel Kritik ausgesetzt, dass der DFB sich dazu entschloss, kommunikativ gegenzusteuern und 2023 Alexander Feuerherdt als ersten Mediensprecher für Schiedsrichter anzustellen. Er hatte sich zuvor mit dem Podcast "Collinas Erben" einen Namen gemacht. Ein Störfeuer, mit dem er zu kämpfen hat, kommt aus den vermeintlich eigenen Reihen.

