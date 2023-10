Die erste Suspendierung: Wie sich der Nahost-Konflikt auf die Bundesliga auswirkt

Mit Mainz hat der erste Bundesligist auf ein anti-israelisches Posting eines Spielers reagiert und Anwar El Ghazi freigestellt. Beim FC Bayern schwelt die Personalie Mazraoui.

Die Eskalation in Israel wirkt sich auch auf die Bundesliga aus: Mehrere Spieler, die bei einem Erstligaverein unter Vertrag stehen, haben auf sozialen Medien anti-israelische Inhalte verbreitet. Mittlerweile hat der erste Klub reagiert: Mainz 05 hat am Dienstagabend den erst Ende September verpflichteten Kicker Anwar El Ghazi vom Spiel- und Trainingsbetrieb freigestellt. Der Niederländer hatte einen Post geteilt, in dem zu lesen war: "Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein."

Diesen Satz verwendet die Hamas, er impliziert die Auslöschung des Staates Israel: Palästina soll sich vom Jordan bis zum Mittelmeer erstrecken. Damit bezog der Niederländer, dessen Eltern aus Marokko stammen, klar Position in dem Konflikt. Vor knapp zwei Wochen hatten palästinensische Terroristen im Auftrag der Hamas ein Massaker unter israelischen Zivilisten angerichtet, bis heute ist die Rede von knapp 1500 Toten und zahlreichen verschleppten Geiseln.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Nach einem Fall beim OGC Nizza ermittelt die Staatsanwaltschaft

El Ghazi löschte den Post kurz nach Veröffentlichung wieder, für seinen Arbeitgeber änderte dies nichts mehr. Der Kicker habe "in einer Art und Weise Position zum Konflikt im Nahen Osten bezogen, die für den Verein so nicht mehr tolerierbar war", schreiben die Rheinhessen auf X, ehemals Twitter. Al Ghazi ist nicht der einzige Bundesliga-Profi, der wegen pro-palästinensischen Beiträgen aufgefallen ist.

Auch Aissa Laidouni von Union Berlin und Darmstadts Klaus Gjasula positionierten sich, eine Stellungnahme ihres jeweiligen Vereins steht aber noch aus. In Frankreich trennte sich ein Klub deswegen von seinem Spieler: Der OGC Nizza hat seinen algerischen Profi Youcef Atal wegen Pro-Hamas-Statements "bis auf Weiteres" suspendiert. Gegen den 27-Jährigen leitete die französische Staatsanwaltschaft am Montag eine Voruntersuchung wegen "Verherrlichung des Terrorismus" sowie "Aufstachelung zu Hass oder Gewalt aufgrund einer bestimmten Religion" ein.

Münchens Noussair Mazraoui in Aktion. Foto: Tom Weller, dpa

Die Reaktion des FC Bayern im Fall Mazraoui steht noch aus

Mit Spannung wird auch die Reaktion des FC Bayern in Bezug auf seinen Profi Noussar Mazraoui erwartet. Der war mit der Auswahl Marokkos im Einsatz und hatte mit einem Video für Aufsehen gesorgt, in dem Solidarität mit "unterdrückten Brüdern in Palästina" gefordert wurde. Der Zentralrat der Juden bezeichnete den Post als "unsägliche Entgleisung". Der FC Bayern kündigte ein Gespräch mit dem Spieler an, der nach dem Wirbel um den Post erklärte, dass er "nach Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt strebe".

Lesen Sie dazu auch

In München wird Mazraoui auf dem Trainingsplatz auf einen Spieler treffen, der nur wenig Verständnis für den Post aufbringen dürfte: Torwart Daniel Peretz ist Israeli, kam im Sommer von Maccabi Tel Aviv und meldete sich ebenfalls via Instagram zu Wort: Er trauerte um die Toten in Israel und forderte Sportler auf, sich gegen den Hamas-Terror zu positionieren.