EM-Gruppen-Auslosung: Die Tücken liegen im Detail

Schottland, Ungarn, Schweiz: Die Gruppenauslosung bescherte machbare Gegner. Doch zuletzt tat sich die DFB-Auswahl vor allem gegen ein Team schwer. Bundestrainer Nagelsmann kündigt deutliche Änderungen an.

Soll keiner sagen, dass es diesem Bundestrainer nicht an Bereitschaft fehlt, sich selbst zu quälen, den viel zitierten Extra-Meter zu gehen. Am Samstag waren es sogar fast 800 Extra-Kilometer, die Nagelsmann unverhoffterweise machte. Eigentlich war geplant, mit dem Flugzeug von München aus nach Hamburg zu gelangen, wo in der Elbphilharmonie die Auslosung der EM-Gruppen stattfand. Wegen des Wintereinbruchs in Süddeutschland wurde daraus nichts, der Zugverkehr rund um München wurde eingestellt, auch am Flughafen ging nichts mehr. Deswegen setzte sich Nagelsmann, wegen etwas Fieber schon ohnehin nicht in der besten aller Verfassungen, ans Steuer seines Autos und fuhr frühmorgens in Richtung Hansestadt los, acht Stunden später war er trotz Schneetreibens rechtzeitig da. Seinem Chef, Sportdirektor Rudi Völler, gefiel’s: "Julian ist ein junger Kerl, der hat sich ins Auto gesetzt. Er wollte unbedingt dabei sein." Wenn man so will, wurde der Einsatz belohnt: In die deutsche Gruppe A wurden mit Ungarn, Schweiz und zum Start gegen Schottland machbare Gegner zugelost.

Sah auch Nagelsmann selbst so, der nach der Ziehung bei MagentaTV sagte: "Das ist keine Todesgruppe, aber es gibt keine wirklich schlechten Gegner." Vor allem der Start gegen die Schotten sei ein "Brett" wegen der emotionalen Fans von der Insel. Die Ansage von DFB-Präsident Bernd Neuendorf, wonach Deutschland tunlichst nicht nur beim Auftakt der Heim-EM am 14. Juni, sondern auch beim Finale am 14. Juli in Berlin mit von der Partie sein sollte, kam bei Nagelsmann und Völler aber so nicht über die Lippen. Völler warnte vor den Gruppengegnern, die allesamt eine gute Qualifikation gespielt hätten: "Wir sind nicht in der Situation, dass wir irgendwelche Gegner nicht respektieren oder auf die leichte Schulter nehmen. Die Zeiten sind vorbei."

Bundestrainer Nagelsmann kündigt Veränderungen an

Vorbei dürften aber auch die Zeiten sein, in denen die Nationalmannschaft eine Wohlfühlatmosphäre für die meisten Spieler beinhaltet. Nagelsmann gab an, seine Lehren aus den jüngsten Pleiten gegen Österreich und die Türkei gezogen zu haben. Details wolle er nicht verraten, weil eine Auslosung dafür nicht der richtige Rahmen sei. Letztlich werde es "inhaltliche Bereiche", aber auch das Gesamtgefüge betreffen: "Es gibt jetzt keine Radikalkur, dass wir zehn Spieler zu Hause lassen und zehn neue einladen, aber es wird schon etwas verändern in der Struktur, weil wir auch eine veränderte Nationalmannschaft haben vom Selbstverständnis, in der Art und Weise, wie wir auftreten."

Aufschluss gab die EM-Auslosung auch hinsichtlich der Gegner, die der DFB für die letzten Testspiele direkt vor Turnierbeginn suchen will. Für die Pause im März bestätigte Völler, was schon länger bekannt war: Getestet wird gegen die Niederlande und Frankreich. Das letzte Zeitfenster soll aber dafür genutzt werden, gegen Teams zu spielen, die ähnlich wie Ungarn und Schottland eine tiefe Verteidigung spielen. Eine Überlegung sei es laut Völler auch, gegen eine britische Mannschaft einen Test zu vereinbaren.

Die DFB-Gegner im Überblick:

