Infos zur Fußball-EM 2024: Qualifikation, Modus, Auslosung und Übertragung

Nach der Fußball-WM ist vor der Fußball-EM. 2024 findet die Fußball-EM in Deutschland statt. Alle Infos von der Qualifikation bis zum Endspiel finden Sie hier.

Die EM 2024 spielt für den Weltfußball eine tragende Rolle. Eine bedeutendere als die letzten Turniere. Das ergibt sich aus der Konstellation: Die EM 2024 markiert die Rückkehr zur Normalität. Die EM 2020 wurde wegen der Corona-Pandemie im Sommer 2021 ausgetragen. Die WM 2022 fand dann als erst Fußball-Weltmeisterschaft im Winter statt. Nun hat die Corona-Pandemie ihren Schrecken verloren und Deutschland liegt als Gastgeber nicht in der Wüste. Der alte Rhythmus mit einem großen Turnier alle zwei Jahre, und zwar im Sommer, kann wiederkehren. Die gute Nachricht für Fußball-Fans: Nach der WM 2022 müssen sie sich keine zwei Jahre gedulden. Rund eineinhalb Jahre nach dem Endspiel in Katar wird das Eröffnungsspiel in München steigen.

Fußball-EM 2024 in Deutschland: Termin und Rahmenterminkalender

Das Eröffnungsspiel der EM 2024 wird am 14. Juni 2024 steigen. Schauplatz ist die Allianz Arena in München. Am 14. Juli steigt dann das Endspiel im Olympiastadion von Berlin. Die Europameisterschaft wird sich also über einen kompletten Monat erstrecken. Die K.o.Runde wird am 29. Juni beginnen.

Termin: 14. Juni bis 14. Juli 2024

Infos zur EM 2024: Teilnehmer und Mannschaften

Bislang steht ein Teilnehmer der kommenden Fußball-EM fest. Es handelt sich um den Gastgeber Deutschland. Die restlichen Mannschaften werden sich bei der EM-Qualifikation durchsetzen. Insgesamt werden 24 Nationen an der EM 2024 teilnehmen.

Qualifikation zur EM 2024: Auslosung und Gruppen

Die Qualifikation für die EM 2024 findet vom 23. März bis zum 21. November 2023 statt. Alle UEFA-Nationen wurden in zehn Gruppen aufgeteilt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten erhalten ein Ticket für die EM-Endrunde in Deutschland. Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A:

Spanien

Schottland

Norwegen

Georgien

Zypern

Gruppe B:

Niederlande

Frankreich

Irland

Griechenland

Gibraltar

Gruppe C:

Italien

England

Ukraine

Nordmazedonien

Malta

Gruppe D:

Kroatien

Wales

Armenien

Türkei

Lettland

Gruppe E:

Polen

Tschechien

Albanien

Färöer

Moldau

Gruppe F:

Belgien

Österreich

Schweden

Aserbaidschan

Estland

Gruppe G:

Ungarn

Serbien

Montenegro

Bulgarien

Litauen

Gruppe H:

Dänemark

Finnland

Slowenien

Kasachstan

Nordirland

San Marino

Gruppe I:

Schweiz

Israel

Rumänien

Kosovo

Belarus

Andorra

Gruppe J:

Portugal

Bosnien und Herzegowina

Island

Luxemburg

Slowakei

Liechtenstein

Die restlichen drei Teilnehmer werden in einem Play-off-Turnier ausgespielt, welches vom 21. bis 26. März 2024 stattfindet. In diesem nehmen 12 Nationen teil, welche sich in der Nations League durch den Sieg in ihrer Gruppe aufgedrängt haben:

Kroatien

Spanien

Italien

Niederlande

Schottland

Israel

Bosnien und Herzegowina

Serbien

Türkei

Griechenland

Kasachstan

Georgien

EM 2024: Spielplan der EM-Qualifikation - Spieltage, Termine und Datum

Spieltag 1 und 2: 23. März bis 28. März 2023

23. März bis 28. März 2023 Spieltag 3 und 4: 14. Juni bis 20. Juni 2023

14. Juni bis 20. Juni 2023 Spieltag 5 und 6: 7. September bis 12. September 2023

7. September bis 12. September 2023 Spieltag 7 und 8: 12. Oktober bis 17. Oktober 2023

12. Oktober bis 17. Oktober 2023 Spieltag 9 und 10: 16. November bis 21. November 2023

Modus der EM 2024 in Deutschland: Spielplan und Termine im Überblick

Insgesamt 51 Spiele werden bei der EM 2024 ausgetragen. Genaue Uhrzeiten stehen für die Partien noch nicht fest. Allerdings wurden die wichtigsten Termine bereits festgelegt. Dabei ist klar: Deutschland wird am 14. Juni das Eröffnungsspiel bestreiten.

Gruppenphase: 14. Juni bis 26. Juni 2024

14. Juni bis 26. Juni 2024 Achtelfinale: 29. Juni bis 2. Juli 2024

29. Juni bis 2. Juli 2024 Viertelfinale: 5. Juli bis 6. Juli 2024

5. Juli bis 6. Juli 2024 Halbfinale: 9. Juli bis 10. Juli 2024

9. Juli bis 10. Juli 2024 Finale: 14. Juli 2024

EM 2024: Übertragung im Free-TV

In der ARD und im ZDF werden 34 der 51 EM-Spiele live übertragen. Die 17 weiteren Partien hat sich der Privatsender RTL geschnappt. Außerdem werden die Spiele bei Telekom zu sehen sein. Im öffentlich rechtlichen Fernsehen werden unter anderem die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die Halbfinals und das Endspiel.

Wann findet die Auslosung für die EM 2024 statt?

Die Auslosung für die Gruppenphase der EM 2024 wird im Dezember 2023 in der Elbphilharmonie in Hamburg stattfinden. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Deutschland wird in der Gruppe A als Gruppenkopf gesetzt sein.

EM 2024 in Deutschland: Spielorte und Stadien

Die EM 2024 wird in zehn deutschen Städten ausgetragen. Das größte Stadion ist das Olympiastadion in Berlin, in dem auch das Endspiel stattfinden wird. Die Spielorte der EM 2024 im Überblick:

Berlin : Olympiastadion

Olympiastadion München : Allianz Arena

Dortmund : Signal-Iduna-Park

Signal-Iduna-Park Hamburg : Volksparkstadion

Volksparkstadion Gelsenkirchen : Veltins-Arena

Frankfurt : Deutsche Bank Park

Park Köln : RheinEnergieStadion

Düsseldorf : Merkur Spiel-Arena

Merkur Spiel-Arena Leipzig : Red Bull Arena

Arena Stuttgart : Mercedes-Benz-Arena

EM 2024: Ab wann gibt es Tickets?

Derzeit gibt es noch keine Tickets für die EM 2024. Der Vorverkauf wird vermutlich im Sommer 2023 beginnen. Ein genauer Termin wurde allerdings noch nicht bekanntgegeben.