FC Girona – Spanisches Fußballmärchen oder doch nichts für Romantiker?

Der FC Girona ist das Überraschungsteam in La Liga und führt punktgleich mit Real Madrid die Tabelle an. Doch der Verein ist Teil eines umstrittenen Konstrukts.

Wer hat aktuell die beste Offensive der spanischen Liga und lässt Fußballriesen wie den FC Barcelona und Atlético Madrid hinter sich? Kaum zu glauben, es ist der FC Girona. Ein kleiner nordkatalanischer Klub, der 2017 erstmals den Weg in die Erstklassigkeit fand und nun nur wegen des schlechteren Torverhältnisses Real Madrid die Tabellenspitze überlassen muss. Mit dominantem Offensivfußball wirbeln die Rot-Weißen aktuell La Liga auf. Bahnt sich hier das nächste Fußballmärchen à la Leicester City 2016 an?

"Ich glaube nicht", sagte Trainer Miguel Ángel Sánchez Muñoz, genannt Míchel, jüngst im Interview mit der spanischen Sportzeitung AS. Dabei möchte der 48-Jährige keineswegs die Erwartungen herunterspielen: "Ich habe den Kader, um in Europa zu spielen." Dazu gehört auch Daley Blind, der noch aus der Bundesliga bekannt ist. Der 33-jährige Niederländer saß in der vergangenen Saison beim FC Bayern vor allem auf der Bank, ist in Girona aber als linker Innenverteidiger gesetzt. Doch das Erfolgsgeheimnis der Katalanen besteht nicht darin, alternde Weltstars ablösefrei zu verpflichten, sondern auf junge, entwicklungsfähige Spieler aus dem Kosmos der City Football Group zu bauen.

Der FC Girona ist Teil der City Football Group

Seit dem ersten Aufstieg 2017 ist die Holding-Gesellschaft mit 44,3 Prozent der Anteile am FC Girona beteiligt. Wie der Name bereits verrät, ist die Gesellschaft eng mit Manchester City verbandelt. Etwa 80 Prozent der City Football Group sind in der Hand einer Investmentfirma, die Scheich Mansour bin Zayed al-Nahyan gehört – er ist Teil der Herrscherfamilie Abu Dhabis in den Vereinigten Arabischen Emiraten und seit 2009 Hauptanteilseigner von Manchester City. Mittlerweile gehören zwölf Klubs auf fünf Kontinenten der Holding-Gesellschaft an, wie etwa der New York City FC, Troyes (Frankreich) und Palermo (Italien). Sie profitieren unter anderem vom "Guardiola Playbook", einer zentralisierten Datenbank, die mit fußballerischen Ideen Pep Guardiolas gefüllt ist. Zudem werden Informationen über Talentförderung, Scouting, medizinische Versorgung und Infrastruktur miteinander geteilt.

Aber nicht nur Informationen, sondern auch Fußballer werden geteilt. Seit der Übernahme 2017 wurden 15 Spieler allein von Manchester Citys Profi- und U23-Mannschaft zum FC Girona transferiert. Im aktuellen Kader befinden sich gleich mehrere Profis aus dem City-Kosmos, wie etwa das brasilianische Top-Talent Sávio. Der 19-jährige Flügelspieler wurde im Sommer 2022 mit Unterstützung der City Football Group von Atlético Mineiro zum ESTAC Troyes gelotst und als Leihspieler bisher in jedem Pflichtspiel Gironas eingesetzt.

Der Bruder von Pep Guardiola leitet den Vorstand beim FC Girona

Der aktuelle Shootingstar ist dennoch ein anderer: Artem Dovbyk. In 13 Ligaspielen steuerte der ukrainische Stürmer sieben Tore und fünf Vorlagen bei. Der Sommer-Neuzugang weckte bereits bei der EM 2021 die Aufmerksamkeit der City Group, als ihn Troyes verpflichten wollte, erklärte er auf der Webseite seines Ex-Klubs Dynamo Kiew. Dass er sich letztendlich für die Katalanen entschied, liegt auch an deren Vorstandsvorsitzendem: Pere Guardiola.

Der Bruder von Manchester-City-Trainer Pep Guardiola ist eigentlich Spielerberater, aber seit 2017 zu gleichen Teilen wie die City Football Group ebenfalls am FC Girona beteiligt und nun für grundlegende Entscheidungen zuständig. "Pere löst alle Probleme, die mit der Entwicklung in Girona verbunden sind", so Dovbyk. Übrigens auch ein Grund, warum es Daley Blind zum Vorjahreszehnten der spanischen Liga verschlagen hat: Er wird, wie Pep Guardiola und Teamkamerad Viktor Tsygankov, von der Sports Entertainment Group beraten. Eine Spielerberaterfirma, an der Pere Guardiola seit 2021 beteiligt ist.