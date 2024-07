Toni Kroos gibt Comeback: Ein Spieltag in der Icon League

Keine zwei Monate nach seinem Rücktritt vom Profi-Fußball feiert Toni Kroos sein Comeback: Als Gastspieler in der von ihm selbst gegründeten Icon League. Die Kleinfeld-Liga von Kroos und Streamer Elias Nerlich startet am 1. September in Köln. Am ersten Spieltag wird der sechsfache Champions-League-Champion Kroos für Team B2B United von RB Leipzigs Benjamin Henrichs und Fußball-Influencer Bilal Kamarieh zum Einsatz kommen.

«Die schlechte Nachricht, ihr müsst mich einsetzen, das ist wirklich Pflicht», scherzte Kroos beim sogenannten Draft Day in Berlin, bei dem die Teams zusammengestellt wurden. B2B United hatte bei der Auswahl mit dem letzten Wahlrecht die vermeintlich schlechtesten Spieler erwischt - bekam dann aber als Special noch den Zuschlag für den Weltmeister von 2014.

Einsatz nur am ersten Spieltag

Kroos hatte nach dem erneuten Triumph in der Königsklasse mit Real Madrid und dem anschließenden Aus im EM-Viertelfinale mit der Fußball-Nationalmannschaft seine Karriere beendet. Er widmet sich nun mehreren anderen Projekten - darunter der Kleinfeld-Liga.

«Es war in den vergangenen Monaten sehr viel Arbeit, The Icon League zu entwickeln, aber ich freue mich, wenn wir allen zeigen können, was wir geschaffen haben», sagte Kroos. Es soll für ihn aber - Stand jetzt - bei einem einmaligen aktiven Mitwirken auf dem Platz bleiben.

Neben Henrichs sind noch andere DFB-Stars in der Spielklasse dabei. Angeführt werden die Teams unter anderem von Antonio Rüdiger und Robert Andrich, aber auch von anderen Prominenten wie Rapper Luciano oder Ski Aggu.

Anfang September beginn die Icon League von Ex-Fußballprofi Toni Kross und Streamer Elias Nerlich. Foto: Fabian Sommer/dpa