Wegen Pizza "Champions League": Uefa verklagt hessische Pizzeria

Ein Lieferdienst aus Hessen nennt eines seiner Produkte "Champignons League" und bekommt Post vom Fußball-Verband, der einen Verstoß gegen Namensrechte wittert.

Wer derzeit beim Pizza-Lieferdienst "Pizza Wolke" im hessischen Gießen telefonisch durchkommen will, braucht Glück. Firmenchef Shademan Souri und seine Angestellten können sich vor Anfragen kaum retten. Grund ist ein Schreiben, das das Unternehmen von den Anwälten des Fußball-Verbandes Uefa erhalten hat und den es kürzlich auf Instagram veröffentlicht hat.

In dem Schreiben, das kurz vor Weihnachten im Briefkasten lag, moniert eine Anwaltskanzlei, dass eines seiner Produkte ein Namensrecht verletze: Die mit Pilzen belegte Pizza "Champignons League" scheint der Uefa nicht zu schmecken. Sie müsse aus dem Sortiment genommen werden, zudem solle Souri eine Unterlassungserklärung unterzeichnen.

Der Gießener Unternehmer stellte das Schreiben kürzlich online und zeigte sich darin geehrt, dass er als "Kind des Fußballs" und Fan der Frankfurter Eintracht Post von der großen Uefa bekomme. Von der Drohgebärde des Verbandes wolle er sich nicht entmutigen lassen: "Das zeigt nur, dass wir auf dem richtigen Weg sind." Die Pizza "Champignons League" hat er zwar aktuell aus dem Sortiment genommen, dafür gibt es noch viele Alternativen – etwa die Schinkenvariante "HÄM & BÄM" oder die knusprige "Another one bites the crust".

Der Pizza-Unternehmer will nicht klein beigeben

Letztlich will Souri nicht klein beigeben, sondern den Streit mit der Uefa ausfechten. Dass er auch unter schwierigen Bedingungen nicht aufgibt, hat er bereits während der Corona-Pandemie gezeigt. Damals funktionierte Souri seine Pizzeria kurzerhand zum Lieferdienst um und versorgt nun 2000 Supermärkte mit Tiefkühlware. Aus einer Krise wurde damit ein Aufschwung – und es spricht vieles dafür, dass auch die Uefa dem Pizzadienst einen Gefallen getan haben könnte. Schlecht fürs Geschäft dürfte die Aufmerksamkeit nun nicht zwingend sein.

Die Resonanz ist tatsächlich immens, sogar ausländische Medien hätten sich inzwischen infolge des "Pizzagates" bei dem Unternehmen gemeldet. Auf sozialen Medien gibt es ebenfalls eine breite Unterstützung – und jede Menge Vorschläge für neue Variationen. Ein Vorschlag dürfte ebenfalls auf wenig Gegenliebe der Uefa stoßen: "Bitte macht eine Pizza Superleague!"

Der hessische Pizza-Unternehmer Shademan Souri hat einen Rechtsstreit mit der Uefa. Foto: Pizza Wolke

Die Uefa versteht da weit weniger Spaß. Wie in solchen Fällen üblich, "werden unsere Anwälte für Markenzeichen dem kommerziellen Unternehmen schreiben und es höflich darum bitten, ihr Markenzeichen zurückzuziehen", teilte der Verband der dpa auf Anfrage mit. Es handele sich um ein bedeutendes kommerzielles Unternehmen und nicht einfach um eine einzelne kleine Pizzeria, wird in dem Statement betont.