Fußball-WM der Frauen 2027 findet nicht in Deutschland statt

Deutschland, Belgien und die Niederlande haben sich gemeinsam um die Fußball-WM der Frauen 2027 beworben. Den Zuschlag erhielt aber Brasilien.

Gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden wollte der Deutsche Fußball-Bund die Weltmeisterschaft der Frauen im Jahr 2027 ausrichten. Es gab nur einen Mitbewerber um das Turnier und der hat am Freitag beim FIFA-Kongress in Bangkok den Zuschlag erhalten. So wird die WM 2027 in Brasilien stattfinden.

Nur 78 der 207 stimmberechtigten Mitglieder stimmten für das Turnier in Europa, Brasilien erhielt 119 Stimmen. Nur 197 Stimmen waren gültig. Die anderen europäischen Verbände standen hinter Deutschland, Belgien und den Niederlanden, doch Brasilien holte viele Stimmen aus Amerika, Asien und Afrika.

Bewerbung um Fußball-WM der Frauen: Was war in Deutschland geplant

Bei der WM in drei Jahren sollte länderübergreifend in insgesamt bis zu 13 Städten gespielt werden. Alle vorgesehenen deutschen Spielorte liegen im Westen: Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Köln. Laut FIFA-Evaluationsbericht sollte Amsterdam der Ort des Eröffnungsspiels werden, in Dortmund sollte das Finale steigen.

Doch daraus wurde nichts. Nun wird der brasilianische Verband erstmals in der Geschichte des Weltfußballs eine WM der Frauen in Südamerika ausrichten. (mit dpa)