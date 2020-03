vor 18 Min.

1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 im Live-TV, Stream, Ticker: Übertragung, Ergebnis, Spielstand heute am 6.3.2020

Der 1. FC Nürnberg spielt beim Fußball am 6.3.20 in der 2. Liga gegen Hannover. Hier erfahren Sie, wie die Übertragung im Live-TV und Stream abläuft.

Nürnberg vs. Hannover 96 live im TV und Stream: Wir informieren über die Übertragung des FCN-Spiels beim Fußball am Freitag, 6.3.20. Hier finden Sie außerdem einen Live-Ticker mit Spielstand, Ergebnis, Spielplan und Tabelle zur 2. Liga.

Beim Fußball am Freitag, 6.3.20, wird in der 2. Liga das Spiel 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 live im TV und Stream gezeigt. Hier erfahren Sie, wie die Übertragung abläuft.

Welcher Sender zeigt das Duell FCN gegen Hannover live? Im Free-TV oder Gratis-Stream läuft es nicht. Unser Live-Ticker weiter unten im Artikel bietet aber Spielstand, Ergebnis, Spielplan und Tabelle zur 2. Liga.

1. FC Nürnberg vs. Hannover 96 live im TV und Stream: Übertragung beim Fußball am Freitag, 6.3.20

Wann spielt der 1. FC Nürnberg gegen Hannover? Hier die Infos im Überblick

Spieltag: Freitag, 6.3.20

Anpfiff: 18.30 Uhr

Free-TV/Fernsehen: keine Übertragung

Pay-TV: Sky Sport Bundesliga

Live-Ticker: bei uns weiter unten im Datencenter

Online-Stream: SkyGo

FCN gegen Hannover live im TV: 2. Liga im Live-Stream im Internet und im Fernsehen

Die Live-Übertragung der 2. Bundesliga können Sie in dieser Saison nur via Pay-TV oder kostenpflichtigen Online-Stream verfolgen. Ein kostenloser Live-Stream oder ein Sendeplatz im Free-TV wird nicht angeboten.

Live können Sie die Spiele des FCN nur auf Sky sehen. Der Anbieter hat mittlerweile die exklusiven Rechte an der Bundesliga. Auf DAZN gibt es nur noch Zusammenfassungen.

Live-Ticker zum 1. FC Nürnberg: Spielstand, Ergebnis, Spielplan und Zweitliga-Tabelle

Erfahren Sie hier die Resultate der Spiele von Nürnberg in der 2. Bundesliga in unserer übersichtlichen Tabelle. Genauso finden Sie hier den Spielplan und die aktuelle Spielstände, die Sie über den Live-Ticker unseres Datencenters verfolgen können.

Nürnberg: FCN live im TV oder im Stadion erleben

1900 wurde der Traditionsverein gegründet und blickt damit auf eine lange Geschichte zurück. Heute zählt der FCN über 24.000 Mitglieder und nennt das Max-Morlock-Stadion, das 50.000 Zuschauer fasst, sein Eigen. Hier feuern die Nürnberger Fans ihre Lieblingsmannschaft bei Heimspielen an. Alternativ können die Spiele aber auch über den Live-Stream oder die TV-Übertragung verfolgt werden. Bei uns erfahren Sie zudem die Platzierung und die Spielstände des Clubs.

1. FC Nürnberg gewann schon neun Mal die deutsche Meisterschaft

Nürnberg gewann bereits neunmal die deutsche Fußballmeisterschaft, was nur von Bayern München getoppt wird. Der Club stieg 2018/19 aus der 1. Bundesliga ab, hofft aber in dieser Saison auf ein Klettern an die Tabellenspitze und damit den Aufstieg. Unterstützt werden die Nürnberger Spieler dabei von ihren 320.000 Abonnenten auf Facebook und 115.000 Followern auf Instagram. (AZ)

