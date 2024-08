Darmstadt freut sich auf Liga-Start gegen Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf kommt dem Coach von Darmstadt 98, Torsten Lieberknecht, zum Zweitliga-Auftakt gerade recht. «Ich bin froh über Düsseldorf am ersten Spieltag, weil es direkt eine Herausforderung ist. Wir wollen gerade hier am Bölle wieder eine Mannschaft sein, die wieder mehr Heimstärke zeigt. Darauf bereiten wir uns vor», sagte der 51-Jährige vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen die Fortunen.

Gegen den offensivstarken Tabellendritten der abgelaufenen Saison, der in der Relegation zur Bundesliga nur knapp im Elfmeterschießen am VfL Bochum gescheitert war, erwartet Lieberknecht ein hartes Match. «Düsseldorf ist bekanntermaßen immer ein Brett. Doch muss sich jede Mannschaft im Profibereich am ersten Spieltag erst einmal suchen und den Rhythmus finden», sagte der Lilien-Coach, der dem Gegner den Aufstieg sehr gegönnt hätte.

Neustart bei Darmstadt

Für einen erneuten Anlauf will Darmstadt den Düsseldorfern aber keine Punkte überlassen, sondern diese selbst auf dem Weg direkt zurück ins Oberhaus einsammeln. Ob das Team nach dem personellen Umbruch nach dem Abstieg dafür schon bereit ist, wird sich zeigen.

Lieberknecht ist zumindest optimistisch. «Es ist gerade etwas am Zusammenwachsen innerhalb der Mannschaft. Ich habe große Vorfreude für das, was ansteht, nämlich die Mannschaft im Umbruch und Aufbruch zu begleiten. Ich spüre eine positive Stimmung innerhalb der Truppe. Es ist Leben drin», sagte Lieberknecht.

Besonders hofft er wieder auf zahlreiche Unterstützung der treuen Fans am Böllenfalltor. «Der Darmstädter knoddert gerne mal. Aber knoddert sympathisch, korrekt und geradeheraus. Der Darmstädter ist aber auch einer, der immer da ist, wenn es darauf ankommt. Und am Sonntag brauchen wir alle Darmstädter», sagte der frühere Profi.

Personell kann er aus dem Vollen schöpfen. Bis auf den kürzlich operierten Ersatztorwart Alexander Brunst und Fabian Holland nach seinem Kreuzbandriss sind alle Spieler fit und einsatzbereit.