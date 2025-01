Fürth setzt auf Rückkehrer Klaus: «Mehr Siege ziehen»

Trainer Jan Siewert sieht nach intensiver Trainingsarbeit mit den Fußball-Profis der SpVgg Greuther Fürth der Fortsetzung der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga positiv entgegen. Am Samstag (13.00 Uhr) müssen sich die Mittelfranken zum Rückrundenstart beim Aufsteiger Preußen Münster gleich beweisen. Die Fürther stehen auf Rang 14 direkt vor dem Tabellennachbarn.

«Wir sind gut reingekommen in das neue Jahr. Wir haben eine intensive Phase gehabt», berichtete Siewert am Donnerstag: «Wir haben intensiv gearbeitet mit den Jungs an Themen: defensive Stabilität, Offensivspiel, Tiefenläufe. Einfach an allen Dingen, die uns hoffentlich ermöglichen, mehr Siege zu ziehen im neuen Jahr als bisher.» Nur fünf waren es in den 17 Hinrundenpartien.

Der Optimismus des Rheinländers in Franken

In Münster geht es sofort um viel. Der Vorsprung könnte auf sieben Punkte erhöht werden, aber auch auf einen Zähler schrumpfen. «Bei uns als Rheinländer ist das Glas prinzipiell immer halbvoll», sagte Siewert dazu. Er sprach darum nur die Möglichkeiten an, den Abstand mit einem Remis zu halten oder ihn mit einem Sieg auszubauen.

Beim Spielsystem will der Nachfolger von Alexander Zorniger Variabilität walten lassen. «Wir müssen uns davon lösen, dass ein System Spiele gewinnt. Eine Mannschaft muss sich sicher fühlen in den Abläufen», meinte Siewert. Münster etwa habe mit Viererkette begonnen und spiele inzwischen mit Fünferkette.

Ausfall von Green schmerzt

Personell schmerzt besonders der Ausfall von Spielmacher Julian Green (Knie-Probleme), der für Siewert «ein absoluter Führungsspieler ist, in der Art, wie er spielt».

Felix Klaus ist dafür nach seiner Rückkehr nach Fürth auf Anhieb ein Startelfkandidat. «Fit ist er auf jeden Fall», sagte Siewert über den von Fortuna Düsseldorf geholten Winterzugang. «Du merkst, er hat eine Ausstrahlung. Er weiß, wo das Tor steht. Er übernimmt Verantwortung.» Dass die hohen Erwartungen Klaus belasten könnten, glaubt der Fürther Coach nicht: «Felix ist schon so lange im Geschäft, dass Druck ihm nichts ausmacht.»