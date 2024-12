Karlsruher SC verlängert mit Verteidiger Beifus

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC baut weiter auf Innenverteidiger Marcel Beifus. Der Vertrag mit dem 22-Jährigen hat sich automatisch verlängert, wie der Tabellenzweite mitteilte. Ursprünglich war das Arbeitspapier bis zum Saisonende ausgerichtet.

Verantwortlich für die Verlängerung ist laut KSC eine Klausel, die nach einer bestimmten Anzahl von Spielen des U21-Nationalspielers in Kraft getreten war. Zur neuen Laufzeit des Vertrags machte der Aufstiegskandidat keine Angaben.

Freis: «Marcel hat sich hervorragend entwickelt»

Beifus kam im Sommer 2023 vom damaligen Zweitliga-Konkurrenten FC St. Pauli in den Wildpark und hat für die Karlsruher bisher 37 Spiele in der 2. Bundesliga und vier Partien im DFB-Pokal bestritten.

«Marcel hat sich in den letzten Monaten hervorragend entwickelt und ist ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft», sagte Sebastian Freis, KSC-Bereichsleiter Profis. «Seine Berufungen in die U21-Nationalmannschaft zeigen außerdem, dass nicht nur wir noch erhebliches Potenzial in ihm sehen.»