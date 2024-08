Nächster Stürmer: Darmstadt holt Isac Lidberg

Der SV Darmstadt 98 hat einen Tag nach der Verpflichtung von Killian Corredor einen weiteren Stürmer verpflichtet. Vom FC Utrecht kommt der 25 Jahre alte Isac Lidberg zum Bundesliga-Absteiger. Über die Vertragsdauer machten die Lilien keine Angaben.

«Isac bringt Durchschlagskraft und Durchsetzungsfähigkeit mit, auch von seiner Robustheit und Dynamik werden wir profitieren können», sagte Trainer Torsten Lieberknecht. «Er befindet sich in einem guten fußballerischen Alter, kann aber noch weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen.» Zuvor hatte Darmstadt auf den Fehlstart in der zweiten Liga reagiert und Corredor vom französischen Zweitligisten Rodez AF geholt.

Die Südhessen haben die ersten beiden Saisonspiele verloren und sind Tabellenvorletzter. Im DFB-Pokal spielt Darmstadt am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim Nord-Regionalligisten FC Teutonia Ottensen.