Hertha-Pleite bei Heim-Abschluss gegen Aufsteiger Münster

Hertha BSC hat im letzten Heimspiel des Jahres einen schmachvollen Abend erlebt. Die Berliner verloren zum Auftakt des 16. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga gegen den als Tabellenvorletzten angereisten Aufsteiger Preußen Münster mit 1:2 (1:0).

Hertha kassierte damit in den vergangenen sieben Pflichtspielen fünf Niederlagen und verharrt im Mittelmaß mit Tendenz nach unten. Die Gäste aus Münster kletterten dank ihres erst dritten Saisonsieg zumindest vorerst auf den 15. Tabellenplatz.

Hertha lädt den Gegner förmlich schon zum Ausgleich ein

Das erneute Fehlen von Berlins Top-Spieler Fabian Reese mag auch ein Grund gewesen sein. Aber eigentlich hätte Hertha diese Partie auch ohne den am Fuß angeschlagenen Angreifer gewinnen müssen. Reese hatte nach monatelangem Ausfall erst Ende November sein Comeback gefeiert.

Chancen gab es genug. Zudem bestimmte die Mannschaft von Cristian Fiél vor 45.767 Zuschauern im Olympiastadion lange Zeit das Geschehen und war durch einen Elfmeter von Derry Scherhant in der 28. Minute in Führung gegangen.

Die eigene nachlässige Chancenverwertung kombiniert mit einem guten aufgelegten Münster-Keeper Johannes Schenk und grobe Fahrlässigkeiten in der Berliner Verteidigung machten aber den Gegner stark. So wie schließlich beim Ausgleich durch Münsters Daniel Kyerewaa (57.). Und dann gelang Torge Paetow in der 87. Minute auch noch der Siegtreffer für die Gäste.

Icon Vergrößern Der eine Treffer von Herthas Torschütze Derry Scherhant (l) reichte nicht mal für einen Punkt. Foto: Andreas Gora/dpa Icon Schließen Schließen Der eine Treffer von Herthas Torschütze Derry Scherhant (l) reichte nicht mal für einen Punkt. Foto: Andreas Gora/dpa