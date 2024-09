Wehen Wiesbaden unterliegt Aue 1:2

Innerhalb weniger Tage hat der SV Wehen Wiesbaden seine zweite Niederlage in der 3. Fußball-Liga kassiert. Bei Erzgebirge Aue verloren die Hessen mit 1:2 (0:2). Moritz Flotho (89. Minute) gelang nur noch der Anschlusstreffer. Marvin Stefaniak (11.) und Mika Clausen (33.) hatten vor 6552 Zuschauern im Erzgebirgsstadion die Tore für die Hausherren erzielt. Durch die erneute Niederlage fiel der SVWW aus der Liga-Spitzengruppe.

Dabei hatten die Wiesbadener dominant begonnen, um die erste Liga-Pleite am Wochenende gegen Sandhausen vergessen zu machen und zurück in die Erfolgsspur zu kommen. Doch Aue gelang mit der ersten Torchance die Führung. Die Gäste wirkten ein wenig geschockt. In der Folge entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Die Sachsen wirkten indes abgeklärter und erhöhten noch vor der Pause.

Nach Wiederanpfiff war der SVWW bemüht, es fehlten aber die Ideen. Aue hingegen verwaltete den Vorsprung und verlegte sich auf Konter. Gefährlich wurde es aber nur selten in den beiden Strafräumen. Erst spät belohnte sich der Zweitliga-Absteiger und verkürzte. Am Samstag trifft Wehen Wiesbaden zum Abschluss der englischen Woche auf den VfL Osnabrück.