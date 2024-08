Wehen Wiesbaden gewinnt Heimspiel-Premiere

Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat im ersten Heimspiel den ersten Saisonsieg gefeiert. Die Hessen gewannen am Samstag gegen den FC Hansa Rostock mit 1:0 (1:0) und bleiben nach dem Unentschieden in Verl auch im zweiten Spiel ungeschlagen. Mit vier Punkten ist der Saisonstart des Zweitliga-Absteigers damit gelungen. Den Treffer erzielte Moritz Flotho in der 30. Minute.

Von Beginn an war es in der gut gefüllten Brita-Arena ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Teams versuchten, die Spielkontrolle zu bekommen. Bis zum ersten Treffer herrschte allerdings vor den Toren wenig Gefahr. Das änderte sich nach der Führung der Hessen. Nur wenige Minuten später hatte Nils Fröling (37./39.) zweimal den Ausgleich für die Hanseaten auf dem Fuß, scheiterte aber.

Nach Wiederanpfiff entwickelte sich ein unterhaltsames Spiel, jedoch ohne hochkarätige Chancen. Rostock agierte zwar offensiv deutlich zielstrebiger, jedoch fehlte den Gästen die Präzision im Abschluss. Der Gastgeber, bei dem Felix Luckeneder in der Innenverteidigung sein Startelf-Debüt feierte, verwaltete den knappen Vorsprung bei hochsommerlichen Temperaturen geschickt und bejubelte am Ende die drei Punkte.