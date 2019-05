vor 32 Min.

Pressestimmen zum Liverpool-Sieg: "Das Wunder von Anfield"

Mit einem sensationellen 4:0-Sieg hat sich Liverpool gegen Barcelona durchgesetzt, obwohl sie im Champions-League-Hinspiel 3:0 unterlagen. Die Pressestimmen.

Die Ausgangssituation war schlecht für den FC Liverpool. 3:0 hatten die Reds in Barcelona beim Hinspiel in der Champions League verloren. Eine schier unmögliche Aufgabe stand also vor Trainer Jürgen Klopp und den Engländern. Doch dann geschah "das Wunder von Anfield". Am Ende besiegt Liverpool Barcelona mit 4:0 vor heimischer Kulisse und löst das Ticket für das Finale der Champions League, dass am 1. Juni in Madrid stattfindet.

Wie die Presse das "Wahnsinns"-Spiel sieht, lesen Sie in unserer Übersicht.

Die Pressestimmen zum Champions-League-Halbfinale: Liverpool gegen Barcelona

"Auch ohne die verletzten Superstars Mo Salah und Roberto Firmino treibt Klopp seine Mannschaft zu übermenschlichen Dingen. Liverpool kämpft, rennt – und trifft genau zur richtigen Zeit." Bild.de

"Der FC Liverpool schafft das unmöglich Geglaubte: Die Mannschaft von Jürgen Klopp zerlegt im Halbfinal-Rückspiel der Fußball-Champions-League den FC Barcelona und steht im Endspiel. Den Engländern gelingt ein Kantersieg, das 3:0 aus dem Hinspiel reicht dem spanischen Meister nicht zum Weiterkommen." n-tv

"Das Wunder von der Anfield Road, es ist aus Sicht des FC Liverpool wahr geworden: Wieder einmal kassierte der FC Barcelona eine herbe Klatsche in einem Auswärtsspiel in der Champions League, Rom 2018 wurde zu Liverpool 2019. Der FC Barcelona kann seine Träume vom Triple begraben." Barcawelt.de

"Liverpool schockt Barcelona": Die Pressestimmen zum Spiel

"In der Schlussphase machten die "Reds" dann alles klar - und trafen Barcelona mitten ins Mark. Ausschlaggebend: Trent Alexander-Arnold, der gedankenschnell eine Ecke ausführte, als die Katalanen noch nicht bereit waren. Origi (79.) stand in der Mitte vollkommen frei und überwand ter Stegen, der ähnlich verdutzt dreinschaute wie seine Kollegen. Liverpool steht im Finale - und die Welt darf wieder an Fußball-Wunder glauben!" Sportbuzzer

"Zumindest an das letzte, das entscheidende Tor für die Reds werden auch Barca-Fans noch lange zurückdenken. Während sich die Defensive der Katalanen noch formierte, nutzte Trent Alexander-Arnold die Gunst der Stunde, führte eine Ecke blitzschnell aus und Origi hielt nur noch den Schlappen hin. Für Barca war es die erste Niederlage überhaupt in dieser Champions-League-Saison und vermutlich für die nächsten Jahre eine der bittersten." Spox

Barcelonas-Halbfinal-Trauma vom vergangenen Jahr wiederholt sich

"Es war fast körperlich spürbar, dass die Spieler Barcelonas der Gedanke an das Vorjahr beschlich. Dort hatten sie ebenfalls einen Dreitore-Guthaben aus der Hand gegeben. Wie wenig sie daraus gelernt hatten, war bei der Szene zum 4:0 zu sehen: Bei einem Eckball von Alexander-Arnold verfiel die gesamte Hintermannschaft Barcelonas in einen komatösen Schlaf." Süddeutsche.de

""Woran misst man Erfolg im Fußball? An Toren? Titeln? Oder bleibt Platz für anderes?" Das fragte Spiegel Online nach dem tollen Hinspiel der Reds in Barcelona. Dieses "andere" hat Jürgen Klopp nun tatsächlich zum Erfolg geführt: die Leidenschaft, der Glaube. So sehr Liverpools Trainer noch hoch erhobenen Hauptes nach der Hinspielniederlage aus Barcelona abreisen konnte, so geschlagen verlässt Ernesto Valverde Liverpool. Seine Entscheidung pro Coutinho und contra Nélson Semedo entpuppte sich als Fehlgriff, eine Stunde lang sah er zu, wie seine linke Seite schwächelte: 33 (!) Ballverluste leisteten sich Coutinho und Jordi Alba." Spiegel Online

