vor 40 Min.

Sascha Mölders bleibt bei 1860 München Fußball

Der TSV 1860 München hält seinen Stürmer Sascha Mölders. Details zur Vertragsverlängerung sind aber noch nicht bekannt.

Stürmer Sascha Mölders bleibt dem TSV 1860 München treu. Über Vertragsdetails schweigt der Verein, der sich kürzlich den Aufstieg in die dritte Liga sicherte.

"Ich habe immer gesagt, dass ich bleiben will. Bei den Löwen fühle ich mich wohl", so der 33-jährige Torjäger, der mit seiner Familie in Mering in der Nähe von Augsburg lebt.

Mölders kam im Winter 2016 auf Leihbasis vom FC Augsburg zum TSV 1860 München. Zur Saison 2016/2017 wechselte er fest zu den Löwen. Insgesamt absolvierte der Angreifer 35 Zweitligaspiele (7 Tore/5 Assists), zwei Relegationspartien, 33 Regionalliga-Spiele (19 Tore/14 Assists) und zwei Aufstiegsspiele zur 3. Liga (3 Tore) für die Sechzger. Dazu kamen zwei Partien im DFB-Pokal und ein Spiel im Toto-Pokal (2 Tore). (AZ)

Themen Folgen