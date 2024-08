Alemannia Aachen - Holstein Kiel live im TV und Stream im DFB-Pokal: Termin, Uhrzeit und Übertragung

Der DFB-Pokal ist ein traditionsreicher Fußballwettbewerb, der jedes Jahr vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) veranstaltet wird. Er wird nach der Bundesliga-Meisterschaft als der zweitbedeutendste Titel im deutschen Vereinsfußball angesehen. Besonders spannend ist der Pokal, da er sowohl den Spitzenvereinen als auch den Mannschaften aus niedrigeren Ligen die Chance bietet, sich in direkten Duellen zu messen. Dabei kommt es häufig zu unerwarteten Ergebnissen, was den Wettbewerb besonders reizvoll und beliebt macht. Immer wieder kommt es vor, dass ein höherklassiger Verein einen Außenseiter unterschätzt. In der vergangenen Saison sorgt der Drittligist Saarbrücken für Furore. Der Zweitligist Karlsruhe sowie die Bundesligisten Bayern, Frankfurt und Gladbach mussten an der Saar überraschende Niederlagen hinnehmen.

Die DFB-Pokal-Saison 2024/25 markiert die 82. Austragung dieses Wettbewerbs im Männerfußball. Das Finale wird am 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion stattfinden, wie es seit 1985 Tradition ist.

Der Sieger des Pokals erhält einen festen Platz in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2025/26. Sollte der Gewinner sich bereits über die Bundesliga für die UEFA Champions League oder Europa League (Platz 1–5) qualifiziert haben, so wird der Sechstplatzierte der Bundesliga 2024/25 anstelle der Play-offs der UEFA Conference League 2025/26 direkt in die Gruppenphase der Europa League aufrücken. In diesem Fall erhält der Siebtplatzierte den frei gewordenen Play-off-Platz in der Conference League. Der aktuelle Titelträger ist Bayer 04 Leverkusen. In der ersten Runde triff Drittligist Alemannia Aachen auf den Zweitligisten Holstein Kiel.

Wann findet das Spiel zwischen Aachen und Kiel statt? Wie läuft die Übertragung der Partie, und wo kann man sie live verfolgen? Alle Infos zum Match haben wir hier für Sie.

Aachen gegen Kiel: Termin und Uhrzeit des Spiels

Laut Spielplan des DFB-Pokals 24/25 findet das Spiel Alemannia Aachen - Holstein Kiel am Samstag, 17. August 2024, statt. Anpfiff der Partie ist um 18 Uhr im Aachener Stadion Tivoli.

In der 2. Liga startete der neue Spielplan bereits am 2. August 2024, und auch die Liga Nr. 3 ist laut ihrem Spielplan bereits in vollem Gange.

Alemannia Aachen - Holstein Kiel live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 im Pay-TV übernimmt Sky. Im Free-TV sind von Fall zu Fall ARD und ZDF für die Ausstrahlung des Turniers zuständig. Die Big Two werden insgesamt 15 Spiele übertragen, unter anderem die beiden Halbfinalspiele und natürlich das Endspiel. Wenn man aber wirklich alle 63 Pokalspiele in voller Gänze sehen will, kommt man um ein Sky-Abo nicht herum. Das Sport-Paket ist derzeit ab 25 Euro pro Monat zu haben (Stand: August 2024).

Die Übertragung des Pokal-Spiels zwischen Alemannia Aachen und Holstein Kiel läuft leider nicht im Free-TV, es wird exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Es wird auch keinen kostenlosen Livestream für dieses Spiel geben. Allerdings können Sky-Kunden das Spiel zwischen Aachen und Kiel über die Sky Go-App und überWOW im Online-Stream verfolgen.

Alle Informationen zur Übertragung des Matches zwischen Alemannia Aachen und Holstein Kiel im Überblick:

Spiel: Alemannia Aachen - Holstein Kiel, DFB-Pokal 2024/25, Runde 1

Datum: Samstag, 17. August 2024

Uhrzeit: 18 Uhr, Übertragung ab 17.50 Uhr

Ort: Tivoli, Aachen

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky Sport 02

Übertragung im Live-Stream: WOW

Die Bilanz: Aachen vs. Kiel

Alemannia Aachen und Holstein Kiel sind sich laut fussballdaten.de bisher sechsmal auf dem grünen Rasen gegenübergestanden. Die Männer aus Aachen haben dabei dreimal gewonnen, die Spieler aus dem hohen Norden gingen zweimal siegreich vom Platz. Eins der Matches ging demzufolge mit einem Remis zu Ende. Torverhältnis 10:6 zugunsten der Aachener. Sämtliche Duelle fanden bereits tief im vergangenen Jahrtausend statt und taugen nicht allzu gut für eine Prognose.