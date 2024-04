CL-Viertelfinale: Arsenal - Bayern heute live im TV und Stream sehen

Arsenal London gegen Bayern München im Viertelfinale der Champions League: Hier sind alle Infos zum Hinspiel rund um Übertragung im Free-TV, Live-Ticker und Termin.

Die Hinspiele im Viertelfinale der Champions League 2023/24 finden am 9. und 10. April statt. Zwei deutsche Mannschaften, der FC Bayern und Borussia Dortmund, kämpfen noch um den Einzug ins Finale des prestigeträchtigen europäischen Clubwettbewerbs. Die Auslosung für den möglichen weiteren Verlauf hat bereits stattgefunden: Der FC Bayern würde im Halbfinale auf den Sieger der Partie zwischen Real Madrid und Manchester City treffen.

Doch bevor es soweit ist, muss Bayern zunächst das Viertelfinale gegen Arsenal London überstehen. Obwohl die Bayern in der jüngeren Vergangenheit die meisten ihrer internationalen Begegnungen gegen Arsenal gewonnen haben, ist der Gegner in guter Form und kämpft auch in der englischen Meisterschaft um Erfolg.

Zudem wird der FC Bayern beim Viertelfinal-Hinspiel gegen Arsenal London mit einem Fan-Verbot konfrontiert sein, weil Bayern-Fans während früherer CL-Spiele Pyrotechnik abgebrannt und Gegenstände auf den Rasen geworfen haben sollen. Die UEFA hat eine Geldstrafe von 50.750 Euro verhängt und einen Ausschluss der Bayern-Fans aus dem Emirates Stadium angeordnet. Der Verein hat seine Anhänger entsprechend gewarnt, dass sie keinen Zutritt zum Stadion haben werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Doch welche Infos sind noch wichtig für das Hinspiel? Wo wird das Spiel übertragen? Wann ist der Termin und die Uhrzeit zum Anstoß? Hier finden Sie Informationen rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung live im TV und Stream, und Live-Ticker des Spiels.

Arsenal - FCB: Termin und Uhrzeit des Viertelfinale-Hinspiels

Nach dem Champions-League-Spielplan ist das Viertelfinalspiel zwischen dem FC Arsenal London und dem FC Bayern München für Dienstag, den 9. April 2024, angesetzt. Der Anpfiff ist für 21 Uhr geplant. Dabei handelt es sich um das Hinspiel, das im Emirates Stadium stattfindet, bevor das Rückspiel in München ausgetragen wird. Das "Emirates" ist die Heimspielstätte des FC Arsenal seit 2006 und bietet Platz für 60.700 Zuschauer.

Arsenal gegen FC Bayern live im TV und Stream: Übertragung des CL-Viertelfinales

In der Saison 2023/24 liegt die Übertragung für die Champions League größtenteils bei DAZN, wobei einige Dienstagsspiele exklusiv auf Amazon Prime zu sehen sind. Das Hinspiel im Viertelfinale zwischen Bayern München und dem FC Arsenal am Dienstag, dem 9. April, wird jedoch in Deutschland ausschließlich über Amazon Prime übertragen. Da es sich um das Topspiel des Dienstagabends handelt, ist es exklusiv bei Prime verfügbar. Um das Spiel anzusehen, benötigen Sie ein Abonnement bei diesem Streaminganbieter.

Hier finden Sie die wichtigsten Eckdaten zum Spiel Arsenal gegen Bayern auf einen Blick:

Spiel: FC Arsenal London - FC Bayern München , Hinspiel im Viertelfinale der Champions League 23/24

- , Hinspiel im Viertelfinale der 23/24 Datum: am Dienstag, dem 9. April 2024

am Dienstag, dem 9. April 2024 Uhrzeit: ab 21.00 Uhr

ab 21.00 Uhr Ort: Emirates Stadium, London

Emirates Stadium, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Amazon Prime

Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime

Arsenal vs. Bayern im Live-Ticker

Von der Mannschaftsaufstellung über den aktuellen Spielstand bis hin zum Endergebnis des Viertelfinal-Hinspiels zwischen Arsenal und Bayern München in der Champions League: Mit unserem Live-Ticker bleiben Sie stets auf dem Laufenden über alle Ereignisse während des Spiels. Verfolgen Sie hier live und kostenlos die Tore, Wechsel, Karten und alles, was im Spiel passiert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bilanz in der Champions League: FC Arsenal London - FC Bayern München

Laut fußballdaten.de trafen der FC Bayern und der FC Arsenal in Königsklasse bisher zwölf Mal aufeinander. Dabei fielen insgesamt 40 Tore: 27 für die Bayern und 13 für Arsenal. Dementsprechend sieht auch die Ergebnisbilanz aus. Die Münchner siegten sieben Mal, Arsenal nur drei Mal und zwei Partien endeten mit einem Unentschieden. Besonders in den letzten drei Spielen, welche 2015 und 2017 stattfanden, siegte Bayern München hoch: Dreimal hintereinander stand es final 5:1 für den FCB.