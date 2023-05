Leverkusen - AS Rom heute live im Free-TV und Stream: Übertragung des EL-Halbfinales

Das Halbfinale der Europa League steht bevor und dieses Jahr treffen Bayer Leverkusen und AS Rom aufeinander. Hier finden Sie alle Informationen zur Übertragung, Termin und Uhrzeit sowie einen Live-Ticker der Partie.

Die europäischen Fußballwettbewerbe befinden sich nun in den entscheidenden Phasen, darunter auch die Champions League, der höchste Wettkampf im europäischen Fußball. Doch auch in anderen europaweiten Wettbewerben kämpfen die Mannschaften um den Titel. Der Gewinner der Europa League wird schließlich gegen den Sieger der Champions League im UEFA Super Cup antreten.

Das Europa-League-Turnier biegt ebenfalls auf die Zielgerade ein. Im Halbfinale tritt Bayer Leverkusen gegen AS Rom an. Angesichts der bereits abgeschlagenen Situation in der Bundesliga bietet das Turnier Leverkusen die Chance, durch einen Sieg im EL-Halbfinale diese Saison noch einen Titel zu gewinnen.

Wann das Spiel stattfindet und um welche Uhrzeit der Anpfiff ist, erfahren Sie hier. Außerdem haben wir alle Infos rund um die Live-Übertragung im TV und Stream der Partie zwischen Bayer Leverkusen und Rom für Sie.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Europa League 2022/23: Termin und Uhrzeit beim Halbfinale Leverkusen vs. Rom - Wann ist Anstoß?

Das Rückspiel des Europa League Halbfinals 2022/23 zwischen Bayer Leverkusen und AS Rom findet am 18. Mai um 21.00 Uhr in der BayArena in Leverkusen statt. Zeitgleich wird das zweite Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Sevilla und Juventus Turin im Stadion Ramon Sanchez Pizjuan in Spanien ausgetragen.

Bayer Leverkusen - AS Rom im Halbfinale der Europa League 2022/23: Übertragung der Partie Live im Free-TV und Stream

Normalerweise werden wichtige Fußball-Turniere wie dieses fast ausschließlich im Pay-TV auf Sky oder DAZN übertragen. Doch diesmal konnte sich der Privatsender RTL die Rechte an der Übertragung der UEFA Europa League 2022/23 sichern und bringt sie damit auch ins deutsche Free-TV. Dies gilt jedoch nur für ausgewählte Spiele. Die meisten Partien des Turniers waren nur auf RTL+ im Stream zu sehen. Die Partie zwischen AS Rom und Bayer Leverkusen wird jedoch auch im Free-TV zu sehen sein.

Hier haben wir Ihnen noch einmal alle Infos rund um das Halbfinal-Rückspiel Bayer Leverkusen - AS Rom der Europa League 2022/23 zusammengetragen:

Spiel: Bayer Leverkusen vs. AS Rom , Rückspiel im Halbfinale der UEFA Europa League 2022/2023

vs. , Rückspiel im der 2022/2023 Datum: Donnerstag, 18. Mai 2023

Donnerstag, 18. Mai 2023 Uhrzeit : 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: BayArena , Leverkusen

, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL +

Live-Ticker zur Europa League 2022/23: Aufstellung und Ergebnisse beim Halbfinale Leverkusen gegen Rom

Das Europa League Halbfinal-Rückspiel zwischen Bayer Leverkusen und AS Rom wird live im Free-TV übertragen. Das Spiel findet am Donnerstagabend, 18. Mai, um 21:00 Uhr statt. Für viele Fußballfans bedeutet dies allerdings, dass sie möglicherweise nicht genug Zeit haben, das Spiel alleine oder mit Freunden und Familie vor dem Fernseher zu verfolgen. Aber auch für diese Fans gibt es eine Lösung: unseren Live-Ticker! Hier können Sie das Spielgeschehen in Echtzeit verfolgen und erhalten alle wichtigen Infos, einschließlich der Aufstellung der Mannschaften.

Ein großer Vorteil unseres Live-Tickers ist, dass Sie damit auch mehrere Partien gleichzeitig verfolgen können.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Leverkusen - AS Rom: Bilanz der Teams

Die beiden Mannschaften haben sich bisher noch nie in der Europa League getroffen, aber sie haben bereits vier Mal in der Gruppenphase der Champions League gegeneinander gespielt. Die Bilanz ist dort ausgeglichen: Beide Mannschaften haben je eine Partie gewonnen, während die anderen beiden Spiele unentschieden endeten.

Der AS Rom droht die internationalen Plätze in der heimischen italienischen Liga zu verpassen. Das Team von Star-Trainer José Mourinho hat zuletzt viele Spiele verloren und kämpft darum es in die Top-7 zu schaffen. Ein Sieg in der Europa League könnte die Saison jedoch retten, da der amtierende Titelträger der Conference League über einen Sieg im zweithöchsten europäischen Wettbewerb noch an der Champions League teilnehmen könnte.

Allerdings muss dafür Bayer Leverkusen zuerst ausgeschaltet werden. Die "Werkself" unter Trainer Xavi Alonso gehört zu den formstärksten Teams der Bundesliga im Jahr 2023.