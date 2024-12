Eintracht will Erfolgsserie in Heidenheim ausbauen

Eintracht Frankfurt strebt im Gastspiel beim 1. FC Heidenheim den siebten Pflichtspielsieg in Serie an. Schon vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) steht fest, dass die Hessen in der Fußball-Bundesliga erster Verfolger von Spitzenreiter Bayern München bleiben. Die Frankfurter sind in der Liga seit fünf Spielen ungeschlagen und haben bereits 23 Punkte auf dem Konto. Eintracht-Trainer Dino Toppmöller kann drei Tage nach dem 2:1-Sieg in der Europa League beim dänischen Meister FC Midtjylland personell aus dem Vollen schöpfen.

