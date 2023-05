Rummenigge vor Aufnahme in Bayern-Aufsichtsrat

Der frühere Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge soll beim deutschen Fußball-Meister nach der Trennung von Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic wieder mehr eingebunden werden.

Der 67-Jährige soll nach dem Willen der Vereinsführung am Dienstag auf der Aufsichtsratssitzung des Rekordmeisters in München in das Führungsgremium aufgenommen werden.

"Wir werden auf der Aufsichtsratssitzung der Gesellschafterversammlung vorschlagen, Karl-Heinz Rummenigge in den Aufsichtsrat zu holen", sagte Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer. Gegenwärtig besteht der Aufsichtsrat aus acht Mitgliedern, darunter auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß.

Im Aufsichtsrat wiedervereint

Der 71-jährige Hoeneß führte den Verein lange gemeinsam mit Rummenigge, der fast zwei Jahrzehnte Vorstandsvorsitzender war. In seine Amtszeit fielen etwa die Triple-Gewinne 2013 und 2020. Vor zwei Jahren räumte Rummenigge seinen Posten vorzeitig für Nachfolger Kahn. "Karl-Heinz Rummenigge hat unheimliche Verdienste für diesen Club. Er hat einen unheimlich großen Fußball-Sachverstand. Den wollen wir auch wieder stärker nutzen. Deswegen habe ich mit dem Karl-Heinz auch in den letzten Tagen intensiv gesprochen", berichtete Hainer.

Ursprünglich war erwartet worden, dass erst auf der verschobenen Aufsichtsratssitzung auch über die Zukunft von Kahn und Salihamidzic entschieden würde. Doch das wurde dann vorgezogen. Der Aufsichtsrat dürfte sich auch mit der Planung der kommenden Saison befassen. Ein Nachfolger für Salihamidzic wird mittelfristig noch gesucht. Außerdem steht die Sommer-Transferperiode bevor. Der Aufsichtsrat genehmigt da gewisse Budgets.

(dpa)