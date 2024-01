Borussia Dortmund glücklich über Sanchos Einstand

Jadon Sancho ist wieder in der Bundesliga - und glänzt mit einem vielversprechenden Auftritt für Borussia Dortmund. Besonders Marco Reus profitiert davon und freut sich darüber.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl hat den Neuzugängen Jadon Sancho und Ian Maatsen nach ihrem erfolgreichen Einstand ein Sonderlob erteilt. "Jadon ist Jadon. Wir wissen, welche Qualitäten er hat", sagte der 43-Jährige nach dem 3:0-Sieg des BVB in der Fußball-Bundesliga beim SV Darmstadt 98. "Ich glaube, man konnte heute sehen, dass er sich wahnsinnig darauf gefreut hat, wieder auf dem Platz zu stehen und jede Aktion im Grunde auch genossen hat."

Der 23 Jahre alte Sancho, der 2021 für eine Ablöse von 85 Millionen Euro vom BVB zu Manchester United gewechselt war und vergangene Woche von Dortmund ausgeliehen wurde, bereitete als Joker das 2:0 durch Marco Reus vor. Ex-Chelsea-Profi Ian Maatsen spielte am Böllenfalltor gar von Anfang an. "Er war sehr, sehr abgeklärt", sagte Kehl über den Linksverteidiger. "Keine Art von Nervosität war spürbar, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Er ist ja voll fit, hat die letzten Wochen Spielzeit gesammelt."

Auch der wie Sancho in der 55. Minute eingewechselte Reus war sichtlich glücklich über die Rückkehr seines Kumpels, der in den vergangenen Monaten keine Spielpraxis hatte. "Er ist einfach ein Unterschiedsspieler, der in jedem Spiel für einen Scorer gut ist, weil er einfach die Positionierung hat, aus einem Nachteil einen Vorteil zu machen", sagte der Offensivroutinier. "Ich spiele unglaublich gerne mit ihm zusammen und es freut mich sehr, dass er den Weg zurückgefunden hat."

(dpa)