Streich mit Tränen in den Augen vor seinem letzten Spiel

Nach diesem Spiel ist Schluss. Christian Streich wird beim Gedanken daran schon vor dem Anpfiff emotional. Für den SC Freiburg endet eine Ära.

Christian Streich hatte schon vor dem Anpfiff seines letzten Spiels als Trainer des SC Freiburg Tränen in den Augen.

"Ich bin seit Wochen umgeben von unzähligen Menschen, die mir viel entgegenbringen", sagte Streich im Interview beim Sender Sky vor der Partie beim 1. FC Union Berlin mit stockender Stimme. Er sei "sehr berührt", sagte der 58-Jährige und wurde vom Sky-Moderator in den Arm genommen. Was er am meisten vermissen werde? "Die Menschen", sagte Streich.

Der Kult-Trainer verlässt den SC nach zwölf Jahren als Chefcoach, im Breisgau endet eine Ära. Am vergangenen Wochenende war Streich bereits im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (1:1) emotional von den eigenen Fans verabschiedet worden. Am Samstag bedachten ihn auch die Anhänger von Union mit lautem Applaus.

