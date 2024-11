Mentalitätsdebatte beim BVB? Watzke: «Alles Bullshit»

Hans-Joachim Watzke ist von der immer wiederkehrenden Mentalitätsdebatte um Borussia Dortmund nur noch genervt. «Das ist alles kompletter Bullshit, weil das alles nicht faktenbasiert ist und man sollte sich immer an Fakten halten», sagte der BVB-Chef in einem Sky-Interview. «Der BVB ist ein Klub, der letztes Jahr im Champions-League-Finale war, der auf dem Europa-Ranking der UEFA auf Platz sieben steht, der in der ewigen Bundesliga-Tabelle überall auf zwei ist, über viele Jahre konstant ist, wirtschaftlich komplett erfolgreich ist.»

Vor dem Bundesliga-Klassiker gegen den FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr/Sky) sei für ihn das einzige Thema, dass die Münchner noch besser seien. «Wir ziehen uns gegenseitig hoch. Wir haben die Bayern immer höher geschoben, die Bayern haben uns ein bisschen mitgezogen», sagte der 65-Jährige. «Nur die Bayern sind besser als wir, aber die haben auch 200 PS mehr. Und das macht es für uns relativ schwierig. Aber dieses pausenlose Genörgel, das geht mir auch zunehmend auf den Sender.»