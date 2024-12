Heidenheim will gegen St. Gallen Achtelfinale erreichen

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hofft im Spiel gegen den FC St. Gallen am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) auf den direkten Einzug ins Achtelfinale der Conference League. Bei einem Sieg und gleichzeitigen Punktverlusten der Konkurrenz könnte der direkte Sprung in die Runde der letzten 16 gelingen.

Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt müsste dazu am sechsten und letzten Spieltag der Liga-Phase von Rang 15 auf den achten Platz der Tabelle vorrücken. Derzeit beträgt der Rückstand auf den Achten Jagiellonia Bialystok aus Polen einen Punkt. Für die Play-offs ist der FCH bereits qualifiziert.

Allerdings steckt Heidenheim derzeit in einer sportlichen Krise. Von zehn Pflichtspielen gingen zuletzt neun verloren. Gegen St. Gallen kann Trainer Frank Schmidt auf alle Profis zurückgreifen. Er will in der Mannschaft aber wieder personell rotieren lassen.