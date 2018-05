vor 35 Min.

Frankfurt feiert, FC Bayern hadert: "Ganz klarer Elfmeter" DFB-Pokal

Koa Double, "nur" die Meisterschaft: Während Frankfurt im Party-Modus ist, herrscht beim FC Bayern nach der Niederlage im Pokal-Finale Frust. Stimmen un Reaktionen zum Spiel.

In einer turbulenten Schlussphase mit zwei Videobeweisen schafft Eintracht Frankfurt die Überraschung gegen den FC Bayern: Die Hessen bejubeln ihren ersten Pokal-Triumph seit 30 Jahren (zum Spielbericht ). Beim FC Bayern ist der Frust nach der 1:3-Niederlage groß. Im Fokus: die Entscheidung von Schiedsrichter Felix Zwayer in der Nachspielzeit. "Das ist für mich ein ganz klarer Elfmeter", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem Spiel. Die Stimmen zum Spiel.

Stimmen und Reaktionen FC Bayern München

Hasan Salihamidzic: „Wir müssen die Tore machen. In der ersten Halbzeit haben wir vier, fünf gute Chancen. In der zweiten Halbzeit nicht so viele, aber wir haben das Spiel dominiert. Die Frankfurter haben versucht, unser Spiel zu zerstören und zu kontern. Das ist ihnen heute gelungen. Trotzdem muss der Elfmeter gegeben werden. Dann steht es 2:2. Aber der Schiedsrichter hat es nicht so gesehen. Es bringt jetzt nichts, darüber zu reden. Es ist vorbei.“

Jupp Heynckes: "Im Sportlerleben gehören Siege und auch Niederlagen dazu. Heute war das eine vermeidbare Niederlage. Sie haben einen unbändigen Willen gehabt, das Spiel heute für sich zu entscheiden. Da muss man einfach zwingender sein, noch mehr Biss vor dem Tor erzeugen. Das haben wir nicht gemacht und deshalb darf man sich nicht beklagen. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Abstand gewinnen, natürlich waren die letzten Wochen sehr stressig und arbeitsreich."

Jupp Heynckes (zur Elfmeter-Entscheidung): "Ich denke, da sollten wir nicht mit unserer Kritik ansetzen, sondern wir sollten das Spiel analysieren."

Thomas Müller: "Es fühlt sich an wie eine Riesenriesenniederlage und wie ein Riesenriesenmist. Man steht mit einem Meistertitel da, der emotional schon im Februar geholt wurde - und dementsprechend ist die Ernüchterung extrem."

Joshua Kimmich: "Das ist für mich persönlich eine brutal enttäuschende Saison. Es ist immer das Gleiche: Hinten machen wir die Fehler und vorne machen wir den Ball nicht rein."

Mats Hummels: "Mit dem Double wäre es eine gute Saison gewesen, so ist es eine ordentliche, gute, enttäuschende - irgendwie dazwischen."

Mats Hummels (zur Elfmeter-Entscheidung): "Den Videobeweis kann man noch deutlicher überdenken, als man es vielleicht eh schon tut".

Stimmen und Reaktionen Eintracht Frankfurt

Niko Kovac: "Wir haben vorm Spiel hier gestanden und haben uns das alles ausgemalt. Der Fußball schreibt die schönsten Geschichten, das macht den Sport so interessant. Ich freue mich für diesen Club, für die Stadt und für diese tollen Fans. Man sieht, wenn man zusammensteht, kann man alles schaffen. Das hat diese Mannschaft ausgezeichnet. Ich denke, unterm Strich haben wir nicht unverdient den Pokal geholt. Ich freue mich über den Titel, aber ich bin auch traurig, dass ich gehe. Das, was wir geleistet haben, das war groß."

Niko Kovac (zur Elfmeter-Entscheidung): "Da haben wir Glück gehabt, den kann man geben."

Fredi Bobic: "Die Jungs haben es sich verdient durch ehrliche Arbeit, wir waren einfach dran. So ein Titel für einen Verein wie Eintracht Frankfurt bedeutet unglaublich mehr. Da werden die Banktürme in Frankfurt in den nächsten Tagen wackeln."

Bruno Hübner: "Heute konnte man Geschichte schreiben, das haben die Jungs gemacht, sie haben sich verewigt. Ich denke, für Bayern wäre es ein Haken gewesen und selbstverständlich. Für Eintracht Frankfurt ist es etwas ganz Besonderes, und das genießen wir jetzt."

Kevin-Prince Boateng: "Es haben alle gesagt, wir werden hier aus dem Stadion geschossen, und wir haben Bayern München aus dem Stadion geschossen. Wir haben gefightet und wer fightet und an sich glaubt, der wird belohnt. Ich bin einfach nur stolz."

