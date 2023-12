DFB-Pokal-Übertragung: 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg live im Free-TV und Stream

DFB-Pokal-Achtelfinale trifft der 1. FC Kaiserslautern auf den 1. FC Nürnberg. Hier gibt es Infos rund um Übertragung im TV und Stream und einen Live-Ticker.

Die Fußballsaison 2023/24 ist bereits weit fortgeschritten und nähert sich der Winterpause. Doch bevor diese ansteht, wird neben den letzten Hinrunden-Spielen in der Bundesliga auch noch das Achtefinale des DFB-Pokals ausgespielt. Hier treten unter anderen der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Nürnberg gegeneinander an. Beide Teams kennen sich aus der 2. Bundesliga, wo sie derzeit spielen.

Kaiserslautern befindet sich vor dem Start in den Dezember und den letzten Pflichtspielen des Jahres im Mittelfeld der Ligatabelle, ebenso wie der 1. FC Nürnberg. Beide Mannschaften konnten sich jedoch bis ins Pokal-Achtelfinale vorspielen.

Hier finden Sie alle Infos zum DFB-Pokalspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Nürnberg: Datum, Uhrzeit sowie Details zur Übertragung im TV und Stream. Dazu stellen wir Ihnen einen Live-Ticker zur Verfügung, mit dem Sie keine entscheidenden Momente des Spiels verpassen.

DFB-Pokal 23/24: Termin und Anstoß zwischen Kaiserslautern und Nürnberg

Die Achtefinal-Duelle beginnen nach dem Spielplan des DFB-Pokals 23/24 am Dienstag, dem 5. Dezember 2023. Wie üblich finden die Pokalspiele also unter der Woche statt. Das Match zwischen Kaiserslautern und Nürnberg findet direkt am Dienstag statt - weitere Spiele folgen am Mittwoch. Anpfiff zur Partie ist um 18 Uhr in Kaiserslautern.

Als Spielort für das Aufeinandertreffen dient die bei vielen Fußballfans ehrwürdige Heimstätte des 1. FCK, das Fritz-Walter-Stadion. Allerdings wird das Stadion auch "Betzenberg" genannt. Hier finden etwas mehr als 49.000 Zuschauer Platz.

Übertragung DFB-Pokal-Achtelfinale: 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Nürnberg live im Free-TV und Stream

In der Saison 23/24 besitzt Sky wieder die Rechte zur Übertragung der DFB-Pokal-Spiele 23/24. Doch obwohl Sky die Rechte hat und das Spiel schon um 18 Uhr beginnt, wird die Partie zwischen den beiden Traditionsclubs aus Kaiserslautern und Nürnberg kostenfrei übertragen. Im Ersten wird das Achtefinale zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Nürnberg ausgestrahlt. Somit ist das Spiel auch unterwegs im Live-Stream gratis in der Mediathek der Sportschau verfügbar.

Um das Spiel bei Sky hingegen nicht nur im TV verfolgen zu können, sondern auch online im Stream, ist ebenfalls ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Hier sind noch einmal alle Infos zum DFB-Pokal-Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Nürnberg kurz zusammengefasst:

Spiel: 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg , DFB-Pokal 23/24, Achtelfinale

- , DFB-Pokal 23/24, Achtelfinale Datum: Dienstag, 5. Dezember 2023

Dienstag, 5. Dezember 2023 Uhrzeit: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Fritz-Walter-Stadion , Kaiserslautern

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky & ARD

1. FCK vs. 1. FCN im DFB-Pokal 23/24: Aufstellung, Tore und Ergebnis - alle Infos im Live-Ticker

Sie können die aktuellen Begegnungen der DFB-Pokal-Saison 23/24 über unseren Live-Ticker verfolgen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Nürnberg sowie alle anderen Partien des DFB-Pokals in Echtzeit zu erleben. Der kostenlose Live-Ticker informiert Sie über sämtliche Spielereignisse, Karten und kurz vor Anpfiff auch über die Austellung der beiden Teams.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Nürnberg: Bilanz und Infos im DFB-Pokal

Kaiserslautern und Nürnberg haben schon oft gegeneinander gespielt. Ganze 71 Spiele und 219 Tore gab es bereits zwischen den Vereinen. Erst einmal begegneten sich die Mannschaften im DFB-Pokal: 2019 reiste der 1. FC Nürnberg ebenfalls nach Kaiserslautern. Hier setzte sich damals das Team aus Kaiserslautern mit 6:5 im Elfmeterschießen durch und zog ins Achtelfinale ein.

Auch in der Gesamtstatistik hat der 1. FCK laut fussballdaten.de die Nase vorn: Aus den 71 Spielen verlor Nürnberg 31 Mal. 26 Spiele konnten das Team aus Bayern hingegen gewinnen. 14 Mal endeten die Partien unentschieden.