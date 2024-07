Rumänien - Niederlande bei der EM 2024: Alle Infos zur Übertragung des Achtelfinales

Im Achtelfinale der EM 2024 spielt Rumänien gegen die Niederlande. Hier gibt es alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream sowie einen Live-Ticker zum Spiel.

Die Gruppenphase ist vorbei und die K.o.-Phase der Europameisterschaft beginnt. Im Achtelfinale treffen gemäß dem Spielplan der EM 2024 die Nationalmannschaften der Niederlande und Rumänien aufeinander. Die Niederlande haben sich nur als eines der vier besten Drittplatzierten qualifiziert, während Rumänien es überraschend auf den 1. Platz in Gruppe E geschafft haben.

Zwar sind die Niederlande bei dieser EM trotzdem in aller Munde und glänzen regelmäßig - jedoch nicht auf, sondern neben dem Platz. Die tausenden mitgereisten Fans der "Oranje" sorgen an jedem der Spielorte für ordentlich Stimmung bei ihren Fanmärschen zu den Spielen. Auch im Stadion ist die Unterstützung der hell-orange schillernden Anhänger unübersehbar, doch auf das Team aus Altstars und jungen Talenten konnte dieser Funke scheinbar noch nicht überspringen. Die Niederländer taten sich in ihren drei Gruppenspielen eher schwer: Abwehrboss Virgil van Dijk und seine Mitspieler lassen zu viele Tore durch eigene Fehler entstehen und Offensivkräfte wie Memphis Depay oder Xavi Simons versprühen zu selten Gefahr vor dem gegnerischen Tor.

Rumänien hingegen agiert bisher als kompakte Einheit, kämpft um jeden Ball und erzwingt damit fast schon das nötige Glück. In einer Gruppe mit Belgien, wo Stars wie Kevin De Bruyne oder Romelu Lukaku auflaufen, war der Gruppensieg durchaus überraschend. Einzig gegen die Belgier verlor man mit 0:2. Das Team um Ianis Hagi, den Sohn von Gheorghe Hagi, versprüht durch das Weiterkommen Euphorie im Land. Gheorghe Hagi zählte zu den besten Mittelfeldspielern der 1980er und 1990er Jahre.

Wann das Spiel zum Weiterkommen in das Viertelfinale zwischen Rumänien und den Niederlanden stattfindet, verraten wir Ihnen hier. Außerdem finden Sie hier einen Live-Ticker zum Spiel, Infos zur Übertragung im TV und Stream, die Bilanz und den Spielort.

EM-Achtelfinale 2024: Rumänien vs. Niederlande - Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Die beiden Teams treffen im vorletzten Achtelfinalspiel dieser Europameisterschaft aufeinander. Der Termin zum Anpfiff ist Dienstag, der 2. Juli 2024, um 18.00 Uhr. Austragungsort ist die Heimspielstätte des FC Bayern München: die Allianz Arena. Als eines der zehn EM-Stadien wurde die Arena für die Europameisterschaft umbenannt und heißt während der EM offiziell nur "Munich Football Arena". 66.000 Menschen finden hier während der EM-Spiele Platz.

Rumänien - Niederlande live im Free-TV und Stream sehen: Übertragung vom EM-Achtelfinale 2024

Die Übertragung aller Spiele der Europameisterschaft 2024 in Deutschland läuft unter anderem über MagentaTV. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst gehört zur Telekom. Der Anbieter hat sich die Rechte an der Übertragung rund um die EM gesichert. Allerdings sind nur einige wenige Spiele tatsächlich ausschließlich und exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Denn die drei Sender ARD, ZDF und RTL haben jeweils Sublizenzen erworben. Somit dürfen diese auch Spiele zeigen, wodurch der Großteil der Spiele doch kostenfrei im Free-TV verfügbar ist.

Die Partie zwischen Rumänien und den Niederlanden wird dadurch sowohl bei MagentaTV als auch in der ARD übertragen. Im Ersten ist das Spiel im Free-TV und online im Live-Stream der ARD empfangbar.

Hier folgt noch einmal ein Überblick zum Spiel:

Spiel: Rumänien - Niederlande , Achtelfinale EM 2024

- , Achtelfinale EM 2024 Datum: 2. Juli 2024

2. Juli 2024 Uhrzeit: Anpfiff um 18 Uhr

Anpfiff um 18 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Stream: ARD , MagentaTV

EM 2024: Rumänien gegen Niederlande im Live-Ticker - Alle Highlights, Tore und Aufstellung

Das Verfolgen des Spiels ist trotz Free-TV-Übertragung nicht möglich? Kein Problem, denn es gibt noch eine weitere Möglichkeit, das komplette Spielgeschehen inklusive Aufstellungen, Wechseln oder gelben und roten Karten zu verfolgen. Über unseren Liveticker zur Europameisterschaft ist das möglich. Auch die Ergebnisse aller anderen Begegnungen gibt es dort im Überblick. Den Liveticker zum Spiel der Niederlande gegen Rumänien finden Sie hier:

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Bilanz der beiden Teams vor dem Achtelfinale: Rumänien - Niederlande bei der EM 2024

Bei einer Europameisterschaft sind sich die beiden Teams bislang nur einmal begegnet: Das Match hat 2008 in der EM-Gruppenphase stattgefunden. Damals siegte die Niederlande mit 2:0. Die Tore für die Oranje erzielten Robin van Persie und Klaas-Jan Huntelaar.

Laut fussballdaten.de gab es jedoch noch zwölf weitere Spiele zwischen den Nationalmannschaften. In diesen Begegnungen konnten die Niederländer acht weitere Partien gewinnen, während Rumänien nur einmal siegte und drei Spiele unentschieden endeten. Auch die Torbilanz ist eindeutig: 27:3 Tore für die Niederlande.