Eintracht startet in der Europa League daheim gegen Pilsen

Eintracht Frankfurt startet mit einem Heimspiel gegen Viktoria Pilsen in die Europa League. Anstoß der Partie am 26. September ist um 21.00 Uhr. Das teilte der hessische Fußball-Bundesligist am Samstag mit. Die UEFA hatte vorher alle Begegnungen terminiert. Die erste Auswärtspartie bestreitet das Team von Dino Toppmöller am 3. Oktober bei Beşiktaş Istanbul.

Das zweite Heimspiel absolviert die Eintracht am 24. Oktober (18.45 Uhr) gegen das lettische Team FC RFS aus Riga. Slavia Prag tritt am 7. November (18.45 Uhr) in Frankfurt an. Das letzte Spiel vor eigener Kulisse findet im neuen Jahr am 23. Januar gegen Ferencvaros Budapest statt.

Abschluss der Ligaphase bei AS Rom

Die Auswärtspartien der Hessen sind auf den 28. November (FC Midtjylland) und den 12. Dezember (Olympique Lyon) terminiert. Zum Abschluss der Ligaphase reist die Eintracht am 30. Januar 2025 nach Italien zu AS Rom.

Alle 36 Teilnehmer der Ligaphase spielen viermal im eigenen Stadion und viermal auswärts. Die ersten acht Teams der Tabelle sind am Ende für das Achtelfinale qualifiziert. Die Clubs auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 spielen in einer K.-o.-Zwischenrunde um das Weiterkommen. Das Finale findet am 21. Mai kommenden Jahres in Bilbao statt.