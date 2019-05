vor 3 Min.

Durchweg gute Noten für FCI-Profis

Schanzer besiegen den SV Darmstadt mit 3:0. Die Spieler in der Einzelkritik.

Von Maximilian Randelshofer

Philipp Tschauner: Beendete das dritte Spiel in Folge mit einer weißen Weste. Auch dank seiner stark verteidigenden Vorderleute kaum geprüft. Note 2

Phil Neumann: Zeigte wieder eine hohe Präsenz in den Zweikämpfen. Schob auch immer wieder offensive Aktionen von hinten an. Note 2-

Björn Paulsen: Eröffnete das Spiel immer wieder gut mit seinen präzisen langen Bällen. Verlängerte vor dem 2:0 den Eckball von Kittel entscheidend. Note 2

Mergim Mavraj: Wieder der Fels in der Brandung in der Innenverteidigung. Souverän in den Zweikämpfen und sehr sicher am Ball. Note 2

Paulo Otavio: Offensiv wie defensiv wieder mit einer tadellosen Leistung. Gewann die meisten Zweikämpfe auf dem Platz und bereitete mit seiner Flanke das 3:0 vor. Note 2

Marcel Gaus: Im defensiven Mittelfeld räumte Gaus alles ab. Gewann viele Zweikämpfe, schob auch das Offensivspiel mit an. Zeigte wieder eine gute Leistung. Note 2-

Almog Cohen: Verteilte die Bälle im zentralen Mittelfeld. Dieses Mal mit einem deutlich verbesserten und aggressiveren Zweikampfverhalten. Note 2-

Sonny Kittel: Nach seiner Gelbsperre in Hamburg wieder auf dem Platz. Brachte die Schanzer mit seinem Traumfreistoß in Führung. Zeigte mit seiner Technik und seiner Kreativität in der Offensive seine Qualität und Wichtigkeit für das Team. Note 2-

Konstantin Kerschbaumer: Deutlich aktiver als in den letzten beiden Partien. Zeigte sich mutiger in seinen Aktionen und war präsenter. Note 3

Dario Lezcano: Auf ihn war wieder Verlass. Köpfte nach der Kopfballverlängerung von Paulsen ein. Spulte wieder viele Kilometer auf dem Platz ab. Note 2-

Stefan Kutschke: Schaffte nicht nur Räume, sondern nutzte diese auch selbst für gefährliche Aktionen. Traf zum 3:0 und hatte sogar das 4:0 auf dem Fuß. Note 2-

Thomas Pledl: Kam für Kerschbaumer. Brachte Schwung ins Offensivspiel. Spielte gute Pässe, hatte aber Pech beim Abschluss. Note 2-

Robin Krauße: Kam für Kittel. Als die Beine der Mitspieler schwer wurden, sollte er für Sicherheit in der Defensive sorgen. Ohne Note

Cenk Sahin: Kam kurz vor dem Abpfiff für Lezcano aufs Feld. Ohne Note

